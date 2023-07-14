Требуется истребить
Баннер в Петербурге. Фото: "Бумага"
Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект о запрете "смены пола". Речь идет о запрете смены гендерного маркера и гендерно-аффирмативных медицинских вмешательств, то есть о запрете легализации транс-перехода. Помимо запретов непосредственно на медицинскую помощь транс-людям, Госдума одобрила следующие ограничительные меры:
- oрганы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок о "смене пола";
- "cмена пола" одним супругом или обоими будет основанием для аннулирования брака;
- для "людей, сменивших пол, будет введен запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними.
Депутат Петр Толстой поглумился над транс-людьми в ответ на негативное заключение Минздрава о неизбежном росте самоубийств среди них. А спикер Вячеслав Володин сказал как отрезал: "Не надо ничего выдумывать. Надо просто запретить весь этот блуд". Таким образом, целая социальная группа (которая может составлять около 0,5% населения - это больше многих народностей) де-факто оказалась лишена прав и попала под запрет.
Нацизм - это прежде всего про биологию. В том числе про ее "исправление" в идеологических целях. До сих пор путинский режим как будто в нее не вмешивался, хотя одержимость генетикой с намеками на особые "русские гены" наблюдалась давно. Теперь сделан следующий шаг. Закон о запрете гендерного перехода - это уже вполне зрелая нацистская биополитика. По сути, геноцид одной из групп населения.
Едва ли это совпадение: накануне принятия закона было объявлено о задержании трансгендерного мужчины в Орловской области по обвинению в "государственной измене" за донат на ВСУ. Таким образом формируется общий образ врага - как некой биологической девиации. Вспомните заявления различных пропагандонов, что "украинство - это болезнь". И хотя официальной политикой это пока не объявлено, на практике украинцев пытаются физически уничтожить. Как опасных "других".
Пока на Западе боятся поражения России и ее распада, она на глазах превращается в уже знакомого монстра. Только еще более опасного, чем гитлеровская Германия, из-за наличия ядерного арсенала.
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