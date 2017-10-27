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Глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об увольнении ректора Московского политехнического университета Андрея Николаенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента информационной политики ведомства Андрея Емельянова.

"25 октября глава Минобрнауки подписала приказ о девятидневном отпуске с последующим увольнением ректора Московского политехнического университета", - сказал Емельянов.

Ректор Московского политеха подал в отставку в среду. В своем заявлении Николаенко написал, что в последнее время сталкивается с "различными обвинениями" в связи со своей докторской диссертацией. Большинство доводов своих противников ректор назвал "несостоятельными, а подчас и абсурдными". Николаенко отметил, что дальнейшее участие в "развязанной против него информационной войне" наносит вред университету и его учредителю, Минобрнакуи.

Сообщество "Диссернет" обнаружило в докторской диссертации Николаенко, защищенной в 2012 году, масштабные заимствования из учебника Виталия Елиферова и Владимира Репина и статьи Сергея и Валерия Ковалевых. В декабре 2016 года работу Николаенко рассмотрели в диссовете Ростовского экономического госуниверситета. Орловский госуниверситет, в котором проходила защита, прислал несколько сборников научных статей, где ректор выступал как соавтор Елиферова, Репина и Ковалевых. В итоге диссовет сохранил за Николаенко статус доктора наук.

Однако в "Диссернете" обнаружили в присланных из ОГУ книгах серьезный полиграфический брак, который мог возникнуть "при поспешном и небрежном изготовлении сборника задним числом". Сведений об этих печатных изданиях нет в Российской книжной палате и научных библиотеках, хотя по закону вуз должен был отправить туда несколько экземпляров на вечное хранение.Кроме того, Елиферов, Репин и Ковалевы сообщили, что даже не знакомы с Николаенко.

3 октября сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин направил в СКР заявление, в котором просит проверить руководителей Орловского государственного университета на предмет нецелевого расходования бюджетных средств (статья 285.1) при издании поддельных сборников.

В ноябре 2015 года один из основателей "Диссернета" Андрей Ростовцев заявил, что среди проверенных диссертаций действующих ректоров вузов России 21 процент работ оказались фальшивыми. "Диссернет" проверил работы 311 ректоров, защитившихся за последние 15 лет. В 66 диссертациях обнаружены обширные заимствования. По мнению Ростовцева, это говорит об отрицательном отборе на должность ректора. Данные расследования давно переданы в Минобрнауки и в Высшую аттестационную комиссию, но уличенные в плагиате руководители вузов по-прежнему процветают, отметил Ростовцев.