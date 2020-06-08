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Также: Телевидение, Кино, Российско-американские отношения, Россия, Ксенофобия, СМИ, Культура, США, Политика, Общество, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Константин Эрнст

статья Наедине с тобою, брат

Илья Мильштейн, 08.06.2020
Кадр фильма "Брат-2"
Кадр фильма "Брат-2"
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Демонстрация фильма "Брат-2" на Первом канале увенчалась неожиданной концовкой. Под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гуд бай, Америка", которая сопровождала финальные титры в классической версии этого произведения, были смонтированы кадры из Америки современной, охваченной беспорядками после убийства Джорджа Флойда.

Лепить пропаганду из всего, что под руку подвернется, - фирменный стиль Первого и прочих гостелеканалов, но тут случай особый. Ибо очень талантливое и отчетливо ксенофобское кино Алексея Балабанова вполне годится для манипуляций, оттого его нынешние "постановщики" и не удержались от соблазна. Вот вам обаятельнейший герой Сергея Бодрова, вот его русская подруга, которую он увозит из Штатов, дама хочет водочки - и отчего бы вместо титров не показать россиянам нынешних американских погромщиков? Это тем более уместно, что сразу после "Брата" пойдет программа "Время", где тема будет раскрыта во всей ее глубине. Двухходовочка, да, и спецпропагандисты под руководством Константина Эрнста сами сочиняют и сами решают ее просто и убедительно.

Проблема авторских прав их не волнует, поскольку Балабанов давно уже умер, Бутусов давно перековался в патриоты, а продюсеру "Брата-2" Сергею Сельянову "эта наглость скорее понравилась". Хотя он лично и не стал бы заниматься такими подтасовками и в курсе того, как у нас расправляются с демонстрантами за брошенный пластиковый стаканчик. Короче, подавать на Эрнста в суд продюсер не будет. А на нет и суда нет.

Другой вопрос, как далеко можно зайти, уточняя концовки тех или иных кинофильмов - в той стилистике, какая нынче востребована начальством. И всегда ли окажутся под рукой свежие кадры из тех городов и стран, которые объявлены вражескими. Вот кончатся погромы в Америке - и как дальше разжигать ненависть к ней, какими, не побоюсь этого слова, художественными средствами? Помимо старых, проверенных, тошнотворных, при помощи которых уже затруднительно нести ксенофобскую культуру в массы.

Это серьезная проблема. На фоне беспредела, который творят российские полисмены, омоновцы и росгвардцейцы. На фоне беззаконий, которые творит высшая власть. Ну и демонстрации, которые полиция пытается разгонять в США, не идут ведь ни в какое сравнение с нашими мирными акциями протеста и одиночными пикетами. Так что мало-мальски склонный к рефлексиям российский телезритель может понять, как его надуривают, заставляя возненавидеть Америку или там Европу, где он не будет никогда. В отличие от многих размордевших на руководящих постах товарищей, для которых вилла в Италии и во Флориде, вообще жизнь подальше от родины символизирует счастье. Вполне достижимое, если с утра до ночи много лет подряд засирать мозги простодушным с виду соотечественникам.

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Илья Мильштейн, 08.06.2020
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Пикет против полицейского произвола в Екатеринбурге. Фото: @claim_in

За русских Флойдов

03.06.2020

Пока российская госпропаганда извлекает максимум выгоды из американских протестов после убийства Джорджа Флойда, в России гражданские активисты начали собственную кампанию против полицейского насилия. Поводом стало убийство Владимира Таушканова, подозреваемого в краже обоев. В Москве и Екатеринбурге проходят пикеты под лозунгом #RussianLivesMatter. Этот хэштег вышел на первое место в трендах российского Твиттера.

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