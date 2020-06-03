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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Акции протеста, Полиция, Общество, Политика, Россия, Право

статья За русских Флойдов

03.06.2020
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Пока кремлевская пропаганда извлекает максимум выгоды из мощных американских протестов после убийства Джорджа Флойда, в России гражданские активисты начали собственную кампанию против полицейского насилия под лозунгом Russian Lives Matter (по аналогии с Black Lives Matter - "черные жизни имеют значение").

Жителя Екатеринбурга Владимира Таушканова, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев, спецназовцы Росгвардии убили 31 мая при штурме его квартиры. Силовики утверждают, что убитый наставил на них автомат Калашникова и взял в заложники своего отца Анатолия. Сам отец это отрицает и говорит, что его сын использовал против силовиков только баллончик с перцовым газом.

Движение либертарианца Михаила Светова "Гражданское общество" запустило в твиттере хэштег #RussianLivesMatter. 2 июня он вышел на первое место в трендах по России.

Во вторник у здания московского главка МВД на Петровке проходили инциированные "Гражданским обществом" и Либертарианской партией пикеты против полицейского насилия. Все участники акции были задержаны - полиция схватила более 20 человек.



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Фото Николая Игрокова

Пикеты прошли и в самом Екатеринбурге.

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Фото из твиттера @claim_in

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Фото: Штаб Навального в Екатеринбурге
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03.06.2020
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ОВД "Тверской: задержанные за пикеты в поддержку Азара. Фото С. Смирнова

Нервные люди

Илья Мильштейн, 28.05.2020

У столичного главка МВД на Петровке полиция задерживает известных журналистов за плакаты в поддержку их коллеги Ильи Азара, посаженного на 15 суток за одиночный пикет. Под арест на полмесяца отправлен и другой участник пикетов - Виктор Немытов. Как и Азар, он вышел в защиту "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова, отправленного в СИЗО. Комментарий Ильи Мильштейна.
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