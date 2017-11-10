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В Москве на 70-м году жизни умер писатель-сатирик Михаил Задорнов, сообщает РБК. Он страдал от онкологического заболевания, проходил курс лечения от опухоли головного мозга.

С осени 2016 года Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го у него случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера. В июне Задорнов решил отказаться от лечения, которое называл изнуряющим и бесполезным, чтобы побыть в кругу родных. Писатель комментировать свою болезнь отказывался, объясняя это нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.

Задорнов родился в Латвии в 1948 году. Он начал карьеру актера и драматурга в 1970-е годы в студенческом театре Московского авиационного института. В середине 1980-х годов он руководил отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".

В 1980-х годах Задорнов, чьи юмористические рассказы и монологи до этого читали со сцены другие актеры, стал выступать самостоятельно и приобрел широкую известность. Его концерты транслировались по федеральным каналам. Сатирик вел юмористические передачи "Аншлаг", "Смехопанорама" и "Сатирический прогноз".

Задорнов известен своими антиамериканскими выступлениями. 11 марта 2014 года писатель подписал обращение деятелей культуры в поддержку политики президента Владимира Путина на Украине и в Крыму. В декабре 2014 года Задорнову был запрещен въезд на Украину.

Задорнов - лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". В 1996 году стал лауреатом Кубка Аркадия Райкина на международном фестивале MORE SMEHA в Риге.