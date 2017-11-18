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В Киеве задержан подозреваемый в причастности к убийству Пола Хлебникова
18.11.2017
Пол Хлебников. Фото: svoboda.org
Пол Хлебников. Фото: svoboda.org
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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина России, которого разыскивал Интерпол за причастность к убийству главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, объявленный в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания "Форбс" гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя - руководителя аппарата рравительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах. По оперативной информации спецслужбы, после бегства из России задержанных вошел в состав организованной преступной группировки, которая в Украине занималось вымогательством денег у частных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Полтавской области задержан еще один гражданин России, объявленный в международный розыск. В 2013 году он совершил побег из зала суда в Норвегии. "Ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС, уроженец города Грозный длительное время скрывался от следствия, - говорится в сообщении. - После совершения очередных преступлений, связанных с похищением автомобилей престижных марок, гражданин РФ был подан в международный розыск Французской Республикой".

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и проведения проверки для последующей их экстрадиции. Имена задержанных не раскрываются.

Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года, когда вечером шел от редакционного офиса в сторону метро. Смертельно раненный 41-летний журналист скончался в больнице. Перед смертью он успел сказать, что стрелял мужчина, которого он раньше не видел, и что не представляет, из-за чего на него могли покушаться.

В убийстве Хлебникова Генпрокуратура обвиняла Мусу Вахаева и Казбека Дукузова. По делу также проходил московский нотариус Фаиль Садретдинов. Однако в мае 2006 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес им оправдательный приговор. Генпрокуратура и семья убитого сразу же обжаловали его, считая, что судебный процесс проводился с нарушениями. В ноябре того же года Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Дукузов скрылся и был объявлен в розыск. В декабре 2009 года с Валеева были сняты обвинения и он был освобожден из-под стражи. Садретдинов был осужден за другое преступление.

США неоднократно призывали Россию найти убийц Хлебникова, ускорив процесс расследования и наказания виновных. 10 июля 2008 года Вашингтон распространил заявление, в котором говорится, что "правительство США разочаровано затяжками в том, чтобы убийцы Пола Хлебникова предстали перед правосудием".

В ноябре 2015 года "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Дукузов, объявленный в розыск за убийство г Хлебникова, вернулся в Россию. По словам источника, он прибыл в Чечню на частном самолете.Он пользовался документами на фамилию Балаев, но установить его личность помогли образцы ДНК и отпечатки пальцев. По данным агентства, Дукузова арестовали в 2011 году в ОАЭ за организацию разбойного нападения на двух бизнесменов. Под чужой фамилией он был приговорен к десяти годам тюрьмы, но летом 2015 года был выпущен на свободу в рамках амнистии.

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18.11.2017
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