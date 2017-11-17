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В Калиниграде против члена регионального совета "Открытой России" Якова Григорьева второй раз возбудили административное дело об участии в "нежелательной" организации, сообщает "ОВД-Инфо".

По статье 20.33 КоАП оппозиционеру грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

По словам Григорьева, ему инкриминировали перепосты новостей об "Открытой России" в Фейсбуке. В частности, речь идет о фотографии активиста с Михаилом Ходорковским, сделанной 15 апреля на съезде движения в Хельсинки, а также репостах новостей об обысках у калиниградских активистов "Открытой России", прошедших 26 августа.

Это уже второе дело по статье о "нежелательных организациях" против активиста. 15 сентября мировая судья 2-го судебного участка Центрального района Калининграда Алена Цветкова прекратила аналогичное дело в отношении Григорьева. Первый раз статью 20.33 КоАП оппозиционеру вменили после того, как он был задержан 2 июля на согласованном пикете против презумпции правоты полиции, где развернул флаг "Открытой России".

26 августа у калиниградских оппозиционных активистов, в том числе у членов местного совета "Открытой России", прошли обыски по делу "Балтийского авангарда русского сопротивления". У Григорьева тогда изъяли бейджики, флаги и наклейки с символикой движения.

Решение о признании двух зарегистрированных в Великобритании структур Михаила Ходорковского - "Открытой России" и общественного сетевого движения "Открытая Россия" - Генпрокуратура вынесла 26 апреля. На другой день Минюст включил обе организации в соответствующий список.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подчеркивал, что российская "Открытая Россия" в число "нежелательных" не включена.