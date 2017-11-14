Реклама

Мировой судья судебного участка №427 московского района Щукино оштрафовал Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (ФАР) на 50 тысяч рублей за опубликованную в 2011 году ссылку на сайт "нежелательной" организации. Об этом сообщает "Медиазона".

В октябре Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы инициировала в отношении ФАР административное производство по статье 20.33 КоАП (осуществление на территории России деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности "нежелательной"). В ведомстве пояснили, что на сайте ФАР содержится активная гиперссылка на сайт фонда "Открытое общество", в ноябре 2015 года признанной Генпрокуратурой "нежелательной".

Ссылка содержалась в статье "Предварительное заключение не должно угрожать здоровью", опубликованной на сайте фонда в июле 2011 года. В постановлении прокуратуры отмечается, что не убрав ее, ФАР нарушил запрет на распространение информационных материалов "нежелательных" организаций. Прокуратура также потребовала «привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения».

Требования прокуратуры незаконны, так как ФАР "вменяют правонарушение в форме бездействия", считает юрист НКО Владимир Цвингли. "Закон устанавливает запрет на совершение действий - распространение информационных материалов - а не обязанность неограниченного круга лиц совершить некие действия, например, вычистить с сайта все ссылки на фонд Сороса, возникшие там до конца мая 2015 года", - подчеркнул Цвингли. Кроме того, "превратить право работодателя на привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности в его обязанность незаконно само по себе", считает юрист.

"Можно сказать, что начался новый виток репрессий, направленных на неправительственные организации, которые занимаются социально значимой работой и профилактикой ВИЧ/СПИДа. Если в прошлом году Министерство юстиции не давало нам работать, потому что мы постоянно должны были заниматься проблемами, связанными с законом об "иностранных агентах", теперь они придумали себе новое занятие - выискивать ссылки на сайты нежелательных организаций. Заметьте, что ссылка была размещена 6 лет назад, за пять лет до появления закона о нежелательных организаций, - заявила Саранг. - Требования прокуратуры совершенно не законны и мы будем их обжаловать. Мы не считаем приемлемой ситуацию, когда деньги, которые мы могли бы использовать для спасения жизней и защиты людей от ВИЧ и передозировок, мы должны выплачивать в виде незаконно наложенных штрафов".

В июне прошлого года Минюст включил ФАР в реестр "иностранных агентов" Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости им. Андрея Рылькова. Это решение было принято по итогам плановой документарной проверки, проведенной столичным главком министерства.

Фонд им. Рылькова действует с 2009 года. Он занимается социальной реабилитацией и юридической защитой наркоманов. В частности, фонд добивается легализации в России заместительной терапии с использованием метадона и бупренорфина. С 2011 года действует основанный ФАР сайт "Наркофобия", где публикуются новости российской наркополитики и обсуждаются ее актуальные проблемы.