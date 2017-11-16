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Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает РИА "Новости". Автором законопроекта выступил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

В пояснительной записке Шхагошев объясняет необходимость введения столь строгих мер тем, что "терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес" глобального масштаба. "Важно отдельно подчеркнуть сложность возвращения лиц, занимающихся вербовкой, к мирной жизни. Как показывает практика, это фактически невозможно. При этом степень потенциальной их опасности крайне велика, - говорится в документе. - Необходимо помнить, что вербовочной атаке в любой момент может подвергнуться каждый человек, невзирая на возраст, пол и социальный статус".

В законопроекте предлагается ужесточить ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных следующими статьями УК 205 (террористический акт), 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), частями 3 и 4 статьи 206 (захват заложника), части 4 статьи 211 (угон судна воздушного или водного транспорта, сопряженные с совершением теракта), 361 (акт международного терроризма), а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Предусматривается, что эти преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы. В настоящее время перечисленными статьями предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Законопроект Шхагошев подготовил еще весной. В конце марта единорос направил его на отзыв в Верховный суд и в правительство. Однако в первом варианте Шхагошев предлагал установить верхний предел наказания за вербовку или склонение в терроризму в 12 лет заключения. Тем самым состав части 1 статьи 205.1 переходил бы из категории тяжких преступлений в категорию особо тяжких.

Антитеррористическое законодательство за последние годы ужесточалось уже несколько раз. Последние масштабные поправки были внесены в УК "законами Яровой", вступившими в силу в июле 2016 года.