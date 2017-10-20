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новость Суд в Петербурге арестовал "руководителя ячейки ИГ"

20.10.2017
УФСБ по Петербургу и Ленинградской области (Большой дом). Фото Ильи Быкова/Википедия
УФСБ по Петербургу и Ленинградской области (Большой дом). Фото Ильи Быкова/Википедия
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Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 12 декабря гражданина Таджикистана Фархода Назарова, сообщает РАПСИ. Силовики называют его руководителем ячейки "Исламского государства" и подозревают в вербовке новых членов организации

"Задержанный 19 октября в Кингисеппе гражданин Таджикистана Назаров подозревается в вербовке выходцев из бывших союзных республик для осуществления террористической деятельности на территории Афганистана, Сирии и Ирака, а также для организации терактов в России", - сообщили в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело, которое расследует петербургское управление СКР. При обыске у Назарова были изъяты исламская литература, пистолет с патронами, 50 граммов гашиша, весы, ноутбук и средства связи.

В Невском районе Петербурга также был задержан завербованный Назаровым мужчина. Как утверждают силовики, должен был пройти подготовку в лагере террористов.

Спецслужбы регулярно отчитываются о поимке "вербовщиков ИГ". Так, в апреле сообщалось, что в Петербурге водитель некоей крупной таксоморной фирмы задержан по делу о вербовке в исламистские группировки. отмечалось, что возбуждено дело по части 1 статьи 205.1 УК (вербовка террористов), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии. Как утверждается, таксист "знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и беседами склонял их к вступлению в ряды террористов". Информация о вербовщиках, действующих в Петербурге, отрабатывалась, по словам источника Интерфакса, с июля 2015 года.

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20.10.2017
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