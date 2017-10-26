О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.265077.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.265077.html
Также: Россия, Ближний Восток, Война, Террор, Спецслужбы, Политика, Мир, Происшествия | Персоны: Дмитрий Песков

новость В Кремле признали опасность вернувшихся из Сирии боевиков

26.10.2017
Боевики "Исламского государства". Кадр видеозаписи
Боевики "Исламского государства". Кадр видеозаписи
Реклама

В Кремле признают угрозу безопасности со стороны вернувшихся из Сирии боевиков "Исламского государства", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он подверг сомнению данные американской консалтинговой компании Soufan Group, утверждающей, что в Россию вернулось около 400 человек, сообщает Интерфакс.

"Я опять же подвергну сомнению эти цифры, но также хочу напомнить, что на самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию, - сказал Песков. - Это представляет опасность, и об этом хорошо известно нашим спецслужбам. Противодействие этой потенциальной угрозе является одним из приоритетов".

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Владимир Путин, принимая решение о начале операции в Сирии, говорил, что, "помимо борьбы с терроризмом, РФ преследует цели защиты собственной безопасности, исходя из того, что несколько тысяч выходцев из России, в том числе с Северного Кавказа, по данным нашей разведки, находятся на территориях, тогда подконтрольных ИГ"

Доклад Soufan Group Песков комментировать отказался. "Мы никак не оцениваем результаты этого доклада. Мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены и какими источниками информации располагает эта организация, - сказал пресс-секретарь президента. - Мы, скорее, склонны подвергать сомнению достоверность этой информации".

Накануне Soufan Group опубликовала доклад "За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения". По данным компании, за ИГ воюют 3417 россиян. Это самый высоким показатель среди всех стран. На второй строчке находится Саудовская Аравия — 3224 человека, на третьем месте Иордания — 3 тысячи человек. В топ-5 также вошли Тунис (2926 человек) и Франция (1910). Также специалисты Soufan Group подсчитали, что в Россию из рядов ИГ вернулись 400 человек, в Саудовскую Аравию - 760, в Иорданию - 250, в Тунис- 800, а во Францию - 271.

Еще в декабре 2015 года в МВД сообщали, что совместно с ФСБ отслеживают более 2800 россиян, выехавших для участия в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Еще 889 уже вернувшихся боевиков стали фигурантами уголовных дел. Кроме того, оперативники выявили 92 вербовщика иностранных незаконных вооруженных формирований. Указания о проведении дополнительных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в связи с участием России в военной операции против "Исламского государства" территориальным территориальным подразделениям МВД были практически сразу после ее начала.

Оставить комментарий Обсудить
26.10.2017
новость Новости по теме
02.10.2017 ФСБ: В Москве задержаны члены ИГ, готовившие взрывы →
14.07.2017 В Турции при попытке нелегально попасть в Сирию задержана российская семья →
30.06.2017 Житель Астраханской области приговорен к семи годам по делу о попытке завербоваться в ИГ →
02.06.2017 "Коммерсант": Задержанные в Москве предполагаемые сторонники ИГ планировали теракт в метро →
25.05.2017 ФСБ: В Москве задержаны готовившие теракт члены ИГ →
16.03.2016 Дагестанца приговорили к восьми годам строгого режима за обучение в Сирии →
04.03.2016 Суд приговорил уроженца Дагестана к четырем годам за участие в деятельности ИГ →
25.12.2015 РБК: Около тысячи воевавших на стороне ИГ россиян вернулись домой →
24.12.2015 В Краснодарском крае возбуждены 16 дел о связях граждан России с ИГ →
15.12.2015 ФСБ: К финансированию ИГ могут быть причастны 1600 российских граждан и компаний →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
32578
Play own
Новое поколение протеста
32582
Play own
Петербургская акция 7 октября
32577
Play own
Московский протест 7 октября
Реклама
Выбор читателей
статья Лидеры Меджлиса и узники Сиона
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Поклонская напала на Чайку
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
в блоге Марков провалился с куплетами
383
новость Апфельбаум задержана по делу "Седьмой студии"
Софья Апфельбаум. Фото с личной ФБ-страницы
статья Марксист и Фельгенгауэр
новость В Петербурге избили активиста
Владимир Шипицин. Фото с личной ФБ-страницы
РЕКЛАМА
статья Кто придумал Ксению
Илья Мильштейн
новость Касперский признался в шпионаже
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
в блоге Мединский не сдал партбилет
383
новость Покушение в Киеве: след кадыровцев
На месте взрыва в Киеве. Фото с ФБ-страницы Дмитрия Линько
новость Где лежат путинские миллиарды
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Три года за разговоры с пограничником
Брянский областной суд. Фото с официального сайта
новость "Артподготовку" запретили
Логотип "Артподготовки". Фото: 051117.org
новость Собчак с Белковским и новым именем
Станислав Белковский. Фото с сайта apn-nn.ru
новость Пермь: 30 октября без "Мемориала"
Митинг "Мемориала" в Перми. Фото: perm.aif.ru
в блоге Смелость Ксении Собчак
383
новость Умерова и Чийгоза передали Турции
Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Нападение на Фельгенгауэр: версии
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
новость Гибель активиста: покушение или случайность
Алексей Строганов. Фото с личной ФБ-страницы