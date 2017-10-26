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В Кремле признают угрозу безопасности со стороны вернувшихся из Сирии боевиков "Исламского государства", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он подверг сомнению данные американской консалтинговой компании Soufan Group, утверждающей, что в Россию вернулось около 400 человек, сообщает Интерфакс.

"Я опять же подвергну сомнению эти цифры, но также хочу напомнить, что на самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию, - сказал Песков. - Это представляет опасность, и об этом хорошо известно нашим спецслужбам. Противодействие этой потенциальной угрозе является одним из приоритетов".

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Владимир Путин, принимая решение о начале операции в Сирии, говорил, что, "помимо борьбы с терроризмом, РФ преследует цели защиты собственной безопасности, исходя из того, что несколько тысяч выходцев из России, в том числе с Северного Кавказа, по данным нашей разведки, находятся на территориях, тогда подконтрольных ИГ"

Доклад Soufan Group Песков комментировать отказался. "Мы никак не оцениваем результаты этого доклада. Мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены и какими источниками информации располагает эта организация, - сказал пресс-секретарь президента. - Мы, скорее, склонны подвергать сомнению достоверность этой информации".

Накануне Soufan Group опубликовала доклад "За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения". По данным компании, за ИГ воюют 3417 россиян. Это самый высоким показатель среди всех стран. На второй строчке находится Саудовская Аравия — 3224 человека, на третьем месте Иордания — 3 тысячи человек. В топ-5 также вошли Тунис (2926 человек) и Франция (1910). Также специалисты Soufan Group подсчитали, что в Россию из рядов ИГ вернулись 400 человек, в Саудовскую Аравию - 760, в Иорданию - 250, в Тунис- 800, а во Францию - 271.

Еще в декабре 2015 года в МВД сообщали, что совместно с ФСБ отслеживают более 2800 россиян, выехавших для участия в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Еще 889 уже вернувшихся боевиков стали фигурантами уголовных дел. Кроме того, оперативники выявили 92 вербовщика иностранных незаконных вооруженных формирований. Указания о проведении дополнительных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в связи с участием России в военной операции против "Исламского государства" территориальным территориальным подразделениям МВД были практически сразу после ее начала.