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Также: Право, Регионы, Акции протеста, Экология, Президент, Полиция, Общество, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Челябинск: активистке "Стоп ГОКа" Молчановой вменяют нападение на полицейского

13.11.2017
На митинге против постройки Томинского ГОКа, 2015. Кадр видео с youtube-канала vladchel
На митинге против постройки Томинского ГОКа, 2015. Кадр видео с youtube-канала vladchel
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Против активистки челябинского движения "Стоп ГОК" Ирины Молчановой возбуждено дело по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Агоры" Андрея Лепехина, представляющего интересы экозащитницы.

Подробности дела, добавил юрист, ему не известны. Они выяснятся во вторник, когда Молчанову допросят в СКР в статусе подозреваемой.

Активисты "Стоп ГОКа" протестуют против постройки горно-обогатительного комбината в поселке Томинский Сосновского района - пригороде областного центра. Открытие предприятия, указывают они, серьезно ухудшит экологическую ситуацию в городе. Акции протеста продолжаются уже несколько лет. Экозащитникам противостоят силовики.

9 ноября Челябинск посетил Владимир Путин. Как передает 74.Ru, 14 активистов "Стоп ГОК" встали в одиночные пикеты на пути следования кортежа главы государства. Непосредственно перед прибытием Путина в город силовики задержали всех протестующих и до вечера продержали в отделах полиции. На троих экозащитников сфабриковали административные протоколы.

В воскресенье лидер "Стоп ГОКа" Василий Московец рассказал, что Молчановой при задержании в ответ на ее возмущение незаконными действиями силовиков заломали руки. Активистка подала жалобу в связи с необоснованным применением силы. Протокол на Молчанову не оформлялся.

Между тем поздно вечером 9-го числа Путин позвонил Московцу и заверил, что знает о недовольстве челябинцев постройкой Томинского ГОКа. Когда активист упомянул о преследовании экозащитников, глава государства пообещал распорядиться, "чтобы людей оставили в покое".

15 сентября сопредседатель челябинского областного отделения ПАРНАС и активист "Стоп ГОКа" Рамиль Асатуллин был арестован по делу о попытке поджога комбината. Оппозиционеру вменена часть 2 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам политической или идеологической ненависти, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору). Ему грозит до семи лет колонии. Вину политзек не признает.

19 октября у Московца и его коллеги по "Стоп ГОКу" Олега Белогорохова прошли обыски по делу Асатуллина.

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13.11.2017
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