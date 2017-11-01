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Фигурант "дела 26 марта" Дмитрий Борисов на слушаниях по существу своего дела, открывшихся в Тверском райсуде Москвы, отказался признать вину в нападении на полицейского 2-го оперполка столичного УМВД Ильи Ерохина. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

"Виновным я себя не признаю. Вообще", - заявил политзек, после того как прокурор Лариса Сергуняева зачитала обвинительное заключение. Согласно фабуле дела, 26 марта на Страстном бульваре во время московской антикоррупционной акции Борисов, когда его несли в полицейский автобус, вырвал ногу и дважды ударил Ерохина ногой в шлем "Джетта", от чего силовик испытал физическую боль. По части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) оппозиционеру грозит до пяти лет колонии.

Между тем адвокат Николай Фомин указывал, что Борисова при задержании несли лицом вверх пятеро полицейских. Видеть силовиков активист не мог, подчеркивал юрист, а следовательно, об умышленных действиях его говорить нельзя - если Борисов и задел кого-то из полицейских, то только случайно.

Процесс ведет судья Дмитрий Гордеев. Помимо Фомина политзека защищает также адвокат Илья Новиков. Предварительные слушания по делу прошли в два заседания - 16 и 20 октября.

Для слушаний по существу выделили самый большой зал Тверского райсуда. Он оказался заполнен публикой.

В начале заседания Борисов заявил ходатайство о допуске в процесс в качестве защитника своей матери - Ирины Андриевской. Сергуняева заявила протест; Гордеев в допуске Андриевской отказал. Тогда политзек заявил новое ходатайство - о допуске защитником эксперта Фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова, который представляет интересы Борисова в ЕСПЧ. "Есть право привлечь для своей защиты не только адвоката, - указал подсудимый. - Только с участием Курьянова в качестве защитника прошу считать мое право на защиту реализованным". Однако Гордеев отклонил и это ходатайство.

После оглашения обвинительного заключения и выяснения отношения Борисова к обвинению был допрошен "потерпевший" Ерохин. Он сообщил, что на московской антикоррупционной акции 26 марта Борисов попытался помешать задержанию другого демонстранта. Тогда Ерохин с сослуживцем по фамилии Боев и другими силовиками схватили самого Борисова и понесли в автобус. "Я держал его за ногу, он вырвал ногу из захвата и нанес удар мне в шлем, - заявил "потерпевший". - Пронесли еще метров семь, и снова ударил".

Поскольку Ерохин затруднился ответить на вопрос адвоката Новикова, куда именно пришлись удары, в процессе были оглашены протоколы его показаний, данных на следствии - 15 мая и 21 августа. На первом из допросов полицейский утверждал, будто от ударов испытал "резкую боль в шее". На втором допросе Ерохин заявлял: "Борисов вел себя вызывающе, был очень агрессивно настроен, мог причинить вред окружающим". "В чем заключалось агрессивное поведение Борисова?" - поинтересовался адвокат Фомин. "Я уже не помню", - ответил "потерпевший".

Новиков в суде также обратил внимание, что на первом допросе Ерохин заявлял, что не знает имен силовиков из другого батальона, вместе с которыми задерживал Борисова, а на втором допросе эти фамилии назвал. "Как вам стали известны фамилии Теленков и Комолов?" - спросил адвокат. На это Ерохин также ответил: "Не помню".

"Считаете ли вы нужным лишать Борисова свободы?" - также поинтересовался Новиков. На этот вопрос "потерпевший" ответил отрицательно.

Следующее заседание процесса назначено на 16 ноября, начало в 12 часов.

Борисову 31 год, он активист движения "14%". Оппозиционной деятельностью занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

Активиста задержали 8 июня в его доме в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья и на другой день арестовали. На следствии политзек отказывался от дачи каких бы то ни было показаний.