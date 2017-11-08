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В Нальчике по делу о нападении на полицейского отправлен под домашний арест лидер общественной организации "Вольный Аул" Аслан Иритов - инвалид I группы, у которого нет кистей обеих рук. О решении, вынесенном во вторник, тогда же сообщил "Кавказский узел" со ссылкой на Лилию Иритову, дочь активиста.

Такая же мера пресечения назначена Беслану Иритову - брату активиста.

Сам Аслан Иритов связал решение суда с собранием о выделении горожанам земельных участков, которое должно пройти в среду в мэрии Нальчика. Решением о домашнем аресте, пояснил активист, чиновники лишают его возможности принять участие в мероприятии.

Между тем редактор youtube-канала "Другой Нальчик" Арсен Камбиев обратился в Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр с заявлением об угрозах со стороны силовиков. 31 октября, сообщил блогер, он снимал у мэрии города акцию протеста, вызванную задержанием братьев Иритовых. По указанию оперативника в гражданском, говорится в заявлении, Камбиева задержали, изъяв у него в частности видеокамеру, мобильник и флэш-карту, и доставили в отдел полиции. Там на блогера сфабриковали административный протокол.

Позже в тот же день Камбиева привезли в городской суд. Там ему выдали повестку на слушания по административному делу, назначенные на 8 ноября. Когда Камбиев в очередной раз потребовал у оперативников ЦПЭ, находившихся в суде, вернуть ему изъятые вещи, силовики пообещали сделать это, а также "замять" рассмотрение протокола, если тот согласится прекратить публикации на "Другом Нальчике". В противном случае, заметили оперативники, Камбиева ожидают проблемы. "Тебя возьмут по полной, - заверили они. - Очень многие на тебя нагреты, штрафом не отделаешься".

Лишь вечером силовики вернули блогеру вещи, за исключением флэш-карты, которую пообещали отдать позже. При этом с камеры Камбиева оказалась удалена вся информация, а с мобильника - часть.

Между тем вечером 4 ноября на "Другом Нальчике" вышел новый сюжет - как раз о задержании Иритовых. Тут же Камбиеву пришла эсэмэска от полицейского с предложением вернуть флэш-карту. Несколько часов спустя блогер позвонил домой. Родители сообщили, что в квартиру явилась целая группа силовиков, заявив, что хочет отдать Камбиеву флэш-карту. В свою очередь, сосед рассказал, что другая группа полицейских оставалась ожидать во дворе.

В итоге Камбиев домой не пошел. На другой день он выяснил, что во двор его дома по-прежнему время от времени наведываются полицейские. Утром 5-го числа они вновь заходили в квартиру и рассказывали, что хотят пообщаться с блогером о том, кто заставляет снимать его видео, публикуемое на "Другом Нальчике".

Между тем у себя во "Вконтакте" Камбиев обнаружил сообщения от неизвестных пользователей. В них утверждалось, что блогера "ищут очень серьезные люди" и ему лучше уехать из Кабардино-Балкарии по крайней мере на время.

Жители микрорайона Вольный Аул долгие годы ведут борьбу за выделение им земельных участков под индивидуальную застройку. На землях Вольного Аула, перешедших в муниципальную собственность после банкротства совхоза "Нальчикский", предполагается построить новые городские кварталы. Территория размежевана более чем на 1000 участков. Заселить в новые кварталы предполагается очередников со всего города; жителям самого Вольного Аула под застройку мэрия обещает выделить лишь около 100 участков. Между тем жилищные условия в совхозе крайне стесненные - в каждом дворе прописано по две-три семьи; некоторые семьи живут в общежитиях. Число очередников в Вольном Ауле составляет 1350 человек. Они добиваются, чтобы их всех обеспечили участками.

Утром 31 октября домой к Аслану Иритову вломились от 30 до 40 полицейских. Они избили самого активиста, его жену Марину Иритову, дочь и брата Беслана. "Ко мне подбежали человек пять в масках, - позже рассказывал активист "Кавказскому узлу". - Повалив меня на землю, они били меня ногами, прикладами... Мой брат к этому времени уже был в машине, его ударили прикладом по ребрам, ему было очень больно". Сообщалось, что Беслан Иритов получил перелом ребер, а Марина Иритова - двух пальцев. Затем обоих братьев задержали и увезли.

Тогда же были задержаны еще трое активистов инициативной группы: зампред "Вольного Аула" Мурат Кулиев, Светлана Алиева и Руслан Назранов.

После этого жители микрорайона отправились к городской администрации. "Это был не митинг - это была реакция на мое задержание", - позже пояснял Иритов "Кавказскому узлу". Между тем именно в этот день депутаты избирали на очередной срок мэра города Арсена Алакаева. Собравшиеся потребовали встречи с чиновником. Также они скандировали "Иритова сюда!" и "Путин, услышь нас!".

Против митингующих направили омоновцев. Силовики разогнали граждан, задержав 12 человек.

В городском ОП-1 на задержанных сфабриковали протоколы об участии в несогласованном митинге. Такой же протокол был оформлен и на Иритова. Вечером 31 октября всех, кроме Кулиева, освободили. В среду Нальчикский горсуд арестовал Кулиева на пять суток.

Ряд других активистов оштрафовали. В частности, Алиевой назначили штраф 10 тысяч рублей, а Иритову, который был объявлен организатором несогласованного митинга, - 15 тысяч.

1 ноября лидер "Вольного Аула" и его брат подали заявления об избиении силовиками. От Иритовых потребовали заявления забрать. Когда те ответили отказом, против них самих открыли уголовные дела.

Квалификация дел не уточнялась. Как можно предположить, речь идет о части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии.

Согласно фабуле дела Аслана Иритова, "потерпевшему" полицейскому наложили четыре шва. Между тем дочь активиста рассказывала, что, когда омоновцы 1 ноября явились забирать подозреваемых на допрос в СКР, "потерпевший" стоял у ворот дома и "прекрасно было видно, что на его лице нет ни ссадины, ничего вообще".