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В Челябинске прошли обыски у Василия Московца, одного из лидеров движения "Стоп ГОК", выступающего против строительства Томинского горно-обогатительного комбината, и у активиста Сергея Белогорохова. Об этом "Граням" сообщила адвокат правозащитной группы "Агора" Ольга Лепехина.

"Утром домой к Василию Московцу пришли три сотрудника Центра "Э", два омоновца и следователь, - рассказала адвокат. - Затем они проследовали в офис гражданского активиста. Изъяли ноутбук, диски и флешку. Василий Московец остается в статусе свидетеля по делу активиста движения "Стоп ГОК" Гамиля Асатуллина".

Постановление об обысках вынес следователь по особо важным делам главка МВД по Челябинской области майор юстиции Александр Чапрасов. По мнению следователя, активисты могут хранить у себя "документы, предметы и оборудование с электронной информацией, имеющие значение для уголовного дела, а также может хранить предметы и вещества, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен".

15 сентября Сосновский райсуд Челябинской области арестовал на два месяца активиста движения "СТОП-ГОК", сопредседателя регионального отделения ПАРНАСа Асатуллина по обвинению в попытке поджога имущества на территории строящегося Томинского ГОКа. Сам Асатуллин просил отправить его под домашний арест. Он отказался признать вину.

Активисту вменяют часть 2 статьи 213 УК (хулиганство в составе группы по предварительному сговору по мотивам политической или идеологической ненависти), ему грозит до 7 лет лишения свободы. Также в отношении Асатуллина ведется доследственная проверка по статье 318 УК (применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти). Ему могут инкриминировать сопротивление сотрудниками СОБРа при задержании.

Согласно фабуле дела, Асатуллин с одним соучастником в ночь на 11 сентября проникли на территорию ГОКа и подожгли уложенный штабелями лес. Сотрудники челябинского ЦПЭ и регионального управления ФСБ при поддержке СОБРа задержали Галиуллина на территории предприятия. Сообщалось, что задержан второй подозреваемый, Евгений Медведев.

Как утверждается, силовики нашли вдоль забора по дороге деревню Шумаки Коркинского района палки с гвоздями, мешающие проезду, а также два баннера с надписями "Вы все умрете" и "Верните деньги!". По версии следствия, подозреваемые хотели представить пожар как акцию протеста сотрудников ГОКа.

Адвокат активиста Андрей Лепехин считает, что задержание Асатуллина было полицейской провокацией, а силовики заранее устроили засаду и ждали Асатуллина на территории ГОКа. Защитник также сообщил "Граням", что работники ЦПЭ требовали от Асатуллина дать показания на Московца и отказаться от услуг Лепехина. Жалобу на их действия политзек направил прокурору Челябинской области.

Позже Лепехин сообщил, что Медведев дал показания на Московца как на организатора поджога, после чего задержанного отпустили под подписку о невыезде.

"Русская медная компания" начала строительство ГОКа в 15 километрах от Челябинска возле поселка Томинский в августе. Местные жители с 2014 года протестуют против строительства предприятия, так как опасаются, что оно будет загрязнять воду, воздух и почву вокруг.