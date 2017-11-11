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новость Международный оговор

Суд заочно арестовал экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова
11.11.2017
Тельман Исмаилов. Кадр Etiraz TV
Тельман Исмаилов. Кадр Etiraz TV
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Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по делу об убийстве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката бизнесмена Марину Русакову

"Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября", - сказала адвокат. По части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц) Исмаилову грозит пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело связано с убийством бизнесмена Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брылева, чьи тела были обнаружены 15 мая 2016 года во внедорожнике Toyota Land Cruiser на обочине 30-го километра Новорижского шоссе. По делу проходят брат Исмаилова Рафик и Мехман Керимов, который признал свою вину.

"Керимов пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова", - заявила Русакова. По ее словам, у следствия нет никаких доказательств вины Рафика Исмаилова, кроме показаний Керимова. Адвокат добавила, что Тельмана Исмаилова не вызывали для предъявления обвинения, также защита не получала уведомления о проведении судебного заседания. "Исмаилов никогда не скрывался, но его никто никуда не вызывал, мы ничего не знали", - подчеркнула Русакова.

В апреле источник "Росбалта" сообщил, что Исмаилов стал фигурантом расследования о деятельности преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств. Показания на него дал арестованный член группировки.

В 2009 году подконтрольная Исмаилову группа компаний АСТ потеряла свой основной актив, Черкизовский рынок. После обнаружения на рынке контрафакта на 2 миллиарда долларов и последующего сноса торговых павильонов Исмаилов был вынужден уехать в Турцию. В 2016 году бизнесмен был признан банкротом.

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11.11.2017
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