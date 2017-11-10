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новость Другоросса Щуку поместили в центр содержания иностранных граждан

10.11.2017
Игорь Щука. Фото: vk.com/drugoross
Игорь Щука. Фото: vk.com/drugoross
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Другоросса Игоря Щуку, подозреваемого в попытке поджога памятника Борису Ельцину, выдворят в Белоруссию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Щука родился в Белоруссии и имеет гражданство этой страны. По данным полиции, с июля 2015 другоросс находится в России нелегально. "Вчера мировой суд принял решение о его выдворении. Мужчина помещен в центр содержания иностранных граждан, куда из территориального ОВД в ближайшее время будет направлено письмо о том, что он находится под следствием по статье "вандализм". Планируется, что до суда он пробудет в этом учреждении", - сообщил Горелых. Кроме того, суд оштрафовал Щуку на две тысячи рублей.

Граждане Белоруссии в течение 30 дней после въезда в Россию обязаны встать на миграционный учет. По истечении 90 дней они должны выехать из России на три месяца или продлить себе регистрацию при наличии оснований. Однако белорусы часто живут в России без регистрации. При въезде им не оформляют миграционную карту, а без нее доказать дату въезда практически невозможно.

В 5:20 утра 7 ноября, в день 100-летия Октябрьского переворота, Щука атаковал памятник Ельцину, установленный у Ельцин-центра в Екатеринбурге. Другоросс приблизился к монументу примерно на 10 метров, достал из пакета коктейль Молотова, поджег и метнул в статую. Затем он попытался убежать от охранников, но был задержан. Прибывшая полиция доставила другоросса в ОП-9; позже туда к нему прибыла назначенный адвокат.

Сам памятник не пострадал, следы возгорания остались только на постаменте.

В среду Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказал полиции в аресте Щуки. Судья указал, что статья 108 УПК (заключение под стражу) не предусматривает ареста для подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести, то есть таких, за которые УК предусматривает не более трех лет колонии. Именно к этой категории составов относится вмененный Щуке вандализм по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 Уголовного кодекса).

Тем не менее полицейские не освободили задержанного под подписку о невыезде, а вернули в городской ОП-9. Там на него составили административный протокол.

Щуке 30 лет. В сентябре 2009-го вместе с коллегой по НБП Татьяной Харламовой он был осужден в Хабаровске к 10 месяцам колонии за проведенную в этом городе годом раньше акцию прямого действия против передачи Китаю трех российских островов на Амуре. Нацболов объявили виновными по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистского сообщества) и статье 319 УК (оскорбление представителя власти).

Весной 2014-го Щука участвовал в захвате Крыма, а далее отправился в Донбасс. В мае того же года другоросс, живший тогда в пгт Беленькое, пригороде Краматорска, называл себя в интервью "Радыё Свабода" полевым командиром и утверждал, что имеет в подчинении вооруженных боевиков. Среди прочего Щука заявлял: "Мы (другороссы. - Ред.) поехали в Симферополь и помогали там так называемым вежливым людям. Потом поехали в Донецк, там штурмовали ОГА, СБУ. После того как там какое-то правительство сформировалось, мы поехали в Краматорск".

При этом в "Другой России" утверждали, будто Щука в Донбассе "в качестве блогера освещал события".

Осенью 2014 года стало известно, что против Щуки в Белоруссии открыто дело за его участие в войне на Украине.

После возвращения в Россию лимоновец продолжил участвовать в акциях своей партии.

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10.11.2017
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