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Также: Криминал, Регионы, История, Партии, Происшествия, Россия, Общество, Политика | Персоны: Борис Ельцин, Александр Аверин, Игорь Щука

новость Красная горючка

В Екатеринбурге другороссы подожгли памятник Ельцину
07.11.2017
Памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге. Фото: yeltsin.ru
Памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге. Фото: yeltsin.ru
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В Екатеринбурге после атаки на памятник первому президенту России Борису Ельцину задержан активист "Другой России" Игорь Щука. Об этом сообщает в своем блоге член исполкома партии Александр Аверин.

"В годовщину столетия революции в Екатеринбурге неизвестные, похожие на нацболов, провели акцию у стен Ельцин-центра. Неизвестные облили бензином монумент экс-президенту РФ Борису Ельцину, расположенный у входа в центр, и подожгли его, - написал Аверин. - 23 апреля, в день 10-летия смерти Бориса Ельцина, активисты партии "Другая Россия" вывесили баннер "Ельцин, гори в аду!" на здании Ельцин-центра. Нацболы потребовали эксгумации тела Бориса Ельцина. В русской земле нет места для чудовища, разрушившего страну и ограбившего целое поколение наших граждан".

Позже Аверин сообщил о задержании Щуки. "Против него собираются применить 214-ю статью УК (вандализм), - написал в твиттере другоросс.

Щуке 30 лет, он уроженец и гражданин Белоруссии. В сентябре 2009-го вместе с коллегой по НБП Татьяной Харламовой был осужден в Хабаровске к 10 месяцам колонии за проведенную в этом городе годом раньше акцию прямого действия против передачи Китаю трех российских островов на Амуре. Нацболов объявили виновными по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистского сообщества) и статье 319 УК (оскорбление представителя власти).

Весной 2014-го Щука участвовал в захвате Крыма, а далее отправился в Донбасс. В мае того же года другоросс, живший тогда в пгт Беленькое, пригороде Краматорска, называл себя в интервью "Радыё Свабода" полевым командиром и утверждал, что имеет в подчинении вооруженных боевиков. Среди прочего Щука заявлял: "Мы (другороссы. - Ред.) поехали в Симферополь и помогали там так называемым вежливым людям. Потом поехали в Донецк, там штурмовали ОГА, СБУ. После того как там какое-то правительство сформировалось, мы поехали в Краматорск".

При этом в "Другой России" утверждали, будто Щука в Донбассе "в качестве блогера освещал события".

Осенью 2014 года стало известно, что против Щуки в Белоруссии открыто дело за его участие в войне на Украине.

После возвращения в Россию лимоновец продолжил участвовать в акциях своей партии.

В ночь на 24 августа 2012 года неизвестные облили краской памятник Ельцин, а также сбили несколько букв на постаменте. Муниципальные службы города не смогли отмыть скульптуру. Краска оказалась штемпельной, одной из наиболее стойких. Она глубоко проникла во мрамор, хотя он был покрыт защитным веществом. Дальнейшие работы по очистке памятника проводил Ельцин-центр, собственник памятника, потратив на это 2,4 миллиона рублей.

Полиция объявила вознаграждение за информацию о вандалах. Сначала в областном главке МВД заявили, что монумент осквернили бывшие нацболы. Однако затем это сообщение не подтвердилось. В середине сентября 2012 года начальник управления МВД по городу Игорь Трифонов заявил, что сотрудники екатеринбургской полиции определили круг людей, которые могут быть причастны к осквернению памятника. Трифонов отказался сообщить подробности, ссылаясь на тайну следствия. Позже сообщений о ходе расследования не поступало.

Памятник был торжественно открыт 1 февраля 2011 года – в 80-ю годовщину со дня рождения первого президента. Эту должность Ельцин занимал с 12 июня 1991 года по 31 декабря 1999 года.

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07.11.2017
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