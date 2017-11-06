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В Петербурге у концертного зала "Октябрьский" на Лиговском проспекте недалеко от его пересечения с Невским омоновцы разогнали несогласованное шествие "Другой России", приуроченное к 100-летию Октябрьского переворота. Об этом сообщается на ВК-странице партии.

Как уточняет ОВД-Инфо, задержаны 23 участника акции. 13 задержанных доставлены в городской ОП-64; остальных 10 по состоянию на 16 часов еще не довезли до отдела. В числе задержанных - лидер городского отделения партии Андрей Дмитриев.

Каково было общее число участников акции, не уточняется.

"Другая Россия" в установленные законом сроки подала в администрацию города уведомление о шествии по Невскому проспекту, однако чиновники отказались согласовать маршрут, предложив оппозиционерам взамен провести акцию в окраинном Полюстровском парке. Это другороссов не устроило. "Ленин разрешения на революцию не спрашивал", - заявил журналистам Дмитриев перед своим задержанием в понедельник.

Вскоре после 14 часов другороссы собрались у "Октябрьского", развернули флаги и принялись скандировать "Революция!". После попытки демонстрантов выдвинуться в сторону Невского ОМОН начал задержания.

Между тем с крыши дома напротив "Октябрьского" была вывешена красная растяжка с текстом "Ильич, проснись - они охуели!". Удалось ли силовикам задержать тех, кто вывешивал баннер, не уточняется.



Растяжка "Ильич, проснись - они охуели!" на Лиговском проспекте. Фото с ВК-страницы "Другой России"