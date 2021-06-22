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статья Похабный культ

22.06.2021

80-летие германского вторжения в СССР путинское государство встречает разгулом цензуры, полным запретом исторической дискуссии о Второй мировой и все более идиотскими ритуалами. Репортаж из бронеавтомобиля "Тигр" о транспортировке спецлампады с Вечным огнем в монструозный "храм вооруженных сил". Можно ли придумать более карикатурное отправление культа победобесия?

При этом россиянам предлагается за 1 рубль зажечь свечу на мемориальном сайте, чтобы собрать денег на лечение ветеранов ВОВ.

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