Венгерская революция 1956 года началась 23 октября с более чем 200-тысячной демонстрации в Будапеште в поддержку 16 требований к властям (немедленный созыв внеочередного партийного съезда, назначение коммуниста-реформатора Имре Надя премьер-министром, вывод советских войск из страны, снос памятника Сталину, гласные суды над организаторами массовых репрессий), а закончилась 4 ноября массированной советской военной интервенцией и созданием подконтрольного Москве венгерского правительства.

В том же 1956 году начались народные волнения в Польше, спровоцированные XX съездом КПСС и процессом десталинизации в СССР. Хрущев в конце концов доверился способности коммуниста-реформатора Владислава Гомулки взять ситуацию под контроль и отказался от военной интервенции в Польшу. В Венгрии вышло иначе.

28 октября на заседании Президиума ЦК КПСС Хрущев допустил, что в Венгрии "может быть, придется назначить правительство самим", "выработать свою линию, к ней присоединить венгерских людей". Однако решено было пока что поддерживать правительство Имре Надя и не возражать против его требования о выводе советских войск из Будапешта, куда они вступили в ночь на 24 октября. Однако, убедившись в слабости правительства Имре Надя, неспособного совладать с гораздо более радикально настроенными повстанцами, требовавшими не "социализма с человеческим лицом", а полного демонтажа коммунистической власти в Венгрии, в Кремле окончательно решились на силовое вмешательство и формирование марионеточного правительства. Уже 31 октября было решено войска из Будапешта не выводить, а готовиться к массированной интервенции.



Имре Надь во время судебного процесса

Чувствуя эту угрозу, Имре Надь 2 ноября объявил о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора и о ее нейтральном статусе. Но Хрущев отступать не собирался, тем более что он уже знал от Иосипа Броз Тито о решении США не вмешиваться в события в Венгрии и был уверен, что "большой войны не будет". Хотя в дальнейшем советская пропаганда уверяла граждан, что интервенция в Венгрии помогла предотвратить "большую войну".

Хрущев утверждал, что подавление "контрреволюционного мятежа" в Венгрии способствовало прекращению англо-французско-израильской интервенции в Египте. На самом деле еще до советского заявления по cуэцкому вопросу в ночь с 5 на 6 ноября с угрозой послать советских добровольцев в Египет советский лидер уже знал об осуждении Вашингтоном англо-французской интервенции и поэтому был уверен, что она провалится даже и без советского вмешательства.

Решающим фактором при принятии решения о советской интервенции в Венгрии были не события в Египте, а слабость правительства Имре Надя и венгерских коммунистов вообще. Если в Польше национал-коммунистическое направление, связанное с именем Гомулки, пользовалось достаточно широкой популярностью, то в Венгрии повстанцы симпатизировали антикоммунистическим силам, а не коммунистам-реформаторам. В Польше хотя бы часть населения была благодарна Красной Армии за освобождение от нацистского ига, а в Венгрии, бывшей союзнице нацистской Германии, память о Красной Армии была связана прежде всего с массовыми изнасилованиями в 1944-1945 годах. И поставленный у власти благодаря советской интервенции Янош Кадар смог удержаться более трех десятилетий только благодаря тому, что после интервенции 1956 года более 3000 противников коммунистов было казнено, еще больше брошено в тюрьмы, а около 200 тысяч эмигрировали на Запад.



Снесенная статуя Сталина в Будапеште. 1956 год. Фото: Gábor Tamás Rátonyi/Fortepan

В Советском Союзе жестокое подавление венгерской революции советскими танками вызвало осуждение со стороны антисталински настроенной части интеллигенции и значительной части студенчества. Например, известно, что участники семинара литературных переводчиков Литературного института имени Горького во время комсомольского собрания вскочили со своих мест с криками: "В Венгрии произошла революция. Нам нужна такая же революция, как в Венгрии".

Cогласно справке КГБ на будущего нобелевского лауреата академика Льва Ландау, тот, "отождествляя мятежников с венгерским народом и рабочим классом, происходящие события в Венгрии... характеризовал как "венгерскую революцию" как "очень хорошее, отраднейшее событие", где "народ-богатырь" сражается за свободу". Вот что говорил Ландау: "Венгерская революция - это значит практически весь венгерский народ, восставший против своих поработителей, т.е. против небольшой венгерской клики, а в основном против нашей... Настоящие потомки великих революционеров всех времен... То, что они сейчас проявили, это заслуживает заимствования. Перед Венгрией я готов встать на колени". О подавлении революции он высказался очень резко: "Наши решили забрызгать себя кровью... У нас это преступники, управляющие страной... Кадар некий соц-предатель... Он вообще как марионетка сейчас. Наши поручили, и он сидит".

Историк Лев Краснопевцев, глава антихрущевского марксистского кружка, разгромленного в 1957 году, вспоминал, отсидев 10 лет в лагерях: "Была потребность после Венгрии самим как-то выяснить, что это все такое. Объяснять это сталинизмом было невозможно, все эти танки на улицах Будапешта, эта расправа. Значит, какие-то более глубокие корни существуют у системы. Какие корни? Надо было разбираться в ленинизме".

Путин в 2006 году принес венграм что-то вроде извинений: "Да, мы понимаем морально-нравственные аспекты 56-го года и чувствуем их". Тогда он возложил венок к могиле павших героев революции 1956 года. А в 2015 году понес цветы уже к захоронению советских солдат, погибших при подавлении восстания.



Фото: kremlin.ru

Сегодня путинская идеологическая обслуга не стесняясь ставит заголовки про "цветную революцию" 1956 года или еще похлеще: "Подавление бунта венгров стало подвигом советских солдат".