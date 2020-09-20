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Николай Тимофеев-Ресовский в 1960-х. Фото: cbs-obninsk.ru

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, родившийся 120 лет назад, был личностью уникального масштаба. Он сделал ряд великих открытий в области генетики, но не менее важным оказалась общественное значение этой легендарной фигуры. Достаточно вспомнить, что одним из первых литературных произведений, с которых начались горбачевская перестройка и гласность, был документальный роман Даниила Гранина "Зубр" о Тимофееве-Ресовском - эта книга стала культовой.

В перестройку и позднее, в 90-е годы, имя Тимофеева-Ресовского стало широко известно в России. В Екатеринбурге, с которым связаны 20 лет его жизни и научной деятельности, в 2006 году на плане застройки микрорайона Академический появилась улица его имени. Но в марте этого года глава Екатеринбурга Александр Высокинский своим постановлением переименовал улицу Тимофеева-Ресовского в честь другого ученого, Василия Парина. А в июле была переименована и одноименная автобусная остановка.

Эти топонимические эксперименты, никак официально властями не объясняемые, вызвали возмущение научной общественности. Против переименования выступил и сын академика Парина, оперный критик Алексей Парин: "Это имя (Тимофеева-Ресовского. - Ред.) в нашей семье было почти что святым... ТР был большим ученым, генетиком, который был репрессирован. Мой папа тоже был в тюрьме 7 лет - с 1947 по 1953 годы. И он счел своим долгом поддержать вернувшегося из заключения ТР... Поэтому мне ясно: мой папа Василий Васильевич Парин, джентльмен по самой своей сути, был бы ПРОТИВ такого переименования! А в Екатеринбурге устроено даже голосование - кто за ТР, а кто за Парина. Мы, Парины, за Тимофеева-Ресовского!"

Ученые писали по многим адресам, в том числе президенту России и в Академию наук. В итоге был получен несколько шизофренический ответ мэрии: "В проекте планировки территории жилого района Академический установлены проектные наименования. Наименование "Тимофеева-Ресовского" для улицы является условным и официально топонимическому объекту не присваивалось. В администрацию города Екатеринбург неоднократно поступали предложения рассмотреть вопрос о присвоении имени "Академика Парина" улице с проектным наименованием "Тимофеева-Ресовского". Комиссией по переименованию топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург" большинством голосов принято положительное решение по данному вопросу".

Почему граждане Екатеринбурга вдруг озаботились переименованием этой улицы, в письме не объясняется. А его заключительные строки - просто шедевр бюрократической казуистики: "Учитывая большой вклад Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского в развитие науки, вопрос о присвоении его имени одному из топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург" может быть рассмотрен на заседании комиссии в установленном порядке". Заседание комиссии как будто должно состояться в конце сентября - начале октября. Спрашивается, зачем тогда переименовывали уже существующую улицу, если в конце концов признали, что заслуг Николая Владимировича вполне достаточно для того, чтобы назвать в его честь одну из улиц? И зачем было огород городить?

На самом деле мэрия Екатеринбурга, устраняя имя Тимофеева-Ресовского с карты города, выполняла пожелания отнюдь не горожан, а администрации президента России. И происходило это в рамках кампании победобесия к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Сталинисты давно уже обвиняют Тимофеева-Ресовского в том, что во время войны он будто бы сотрудничал с нацистской Германией. И нельзя сказать, что эта ложь совсем не находит отклика у жителей Екатеринбурга. Так, на одном из собраний жители микрорайона Академический посчитали это имя "неоднозначным" и ходатайствовали о присвоении строящейся улице другого названия. Правда, нет уверенности в том, что эта инициатива не была организована мэрией. Но даже если это была спонтанная инициатива жителей, она получила развитие только потому, что совпала с командой из Москвы.

Впрочем, я не очень верю в случайные совпадения. Слишком уж хорошо это переименование укладывается а общую политику ликвидации наследия перестройки и 90-х годов, в том числе и в отношении ряда возвращенных имен репрессированных деятелей науки и культуры. Но, поскольку переименование улицы спровоцировало мощную кампанию протеста, а празднование юбилея Победы оказалось скомкано из-за коронавируса, власти Екатеринбурга предпочли частично отыграть назад и пообещали рассмотреть вопрос о присвоении имени Тимофеева-Ресовского другой улице города. Правда, нет гарантий, что соответствующее решение действительно будет принято.

А что же насчет сотрудничества с нацистами? Правда заключается в том, что сын Николая Владимировича Дмитрий участвовал в сопротивлении и погиб в Маутхаузене (Эбензее). Сам же Тиомофеев-Ресовский легализовывал бежавших с фабрик "остарбайтеров" при своей лаборатории. Это подтверждает информация из музея концлагеря Маутхаузен в Австрии. Николай Владимирович уехал в Германию еще в 1925 году, задолго до прихода Гитлера к власти, причем уехал официально, будучи командирован по линии Академии наук. Тогда Советский Союз дружил с веймарской Германией на почве общего неприятия Версальской системы, и научное сотрудничество с немцами только приветствовалось.

А сразу после войны Тимофеев-Ресовский вместе со своей лабораторией остался в советской зоне оккупации Германии, хотя имел все возможности уйти на Запад. Уже в сентябре 1945 года он был арестован НКВД. Родина отблагодарила Зубра 10 годами лагерей "за измену". Окончательно Тимофеева-Ресовского реабилитировал только Верховный суд России в июне 1992 года.

Вклад этого человека в науку был признан во всем мире. Достаточно сказать, что Тимофеев-Ресовский в 1965 году был удостоен престижнейшей Кимберовской премии, которая в то время была аналогом Нобелевской премии для биологов и генетиков. На Урале под руководством Тимофеева-Ресовского впервые в мире были выполнены исследования воздействия радиации на природные экосистемы, которые в дальнейшем помогли в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. А еще в 1935 году была опубликована его совместная с Карлом Гюнтером Циммером и будущим Нобелевским лауреатом Максом Дельбрюком работа "О природе мутации генов и структуре генов", положившая начало молекулярной генетике. Там, как пишут Василий Бабков и Елена Саканян в фундаментальной монографии "Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский", была показана "возможность трактовки гена с позиций квантовой механики и тем самым дан импульс открытию структуры ДНК и созданию всей современной биофизики и молекулярной биологии". Также Николай Владимирович был одним из основоположников экспериментальной генетики популяций и учения о микроэволюции.

Да, Тимофеев-Ресовский так и не стал советским академиком. Но это характеризует не реальную значимость его работ, а нравы Академии наук СССР.