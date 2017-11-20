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новость CNN: Мугабе согласовал с военными условия отставки

20.11.2017
Роберт Мугабе в Кремле, 2015. Фото: kremlin.ru
Роберт Мугабе в Кремле, 2015. Фото: kremlin.ru
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93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе, фактически отстраненный от власти после военного переворота 15 ноября, согласовал с военными условия своей отставки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Как утверждается, захватившие власть в стране генералы согласились на многие требования президента, включая полный иммунитет от преследования для него и его жены 52-летней Грейс Мугабе, а также сохранение за бывшим главой государства собственности в Зимбабве. Жена президента претендовала на то, чтобы стать его преемницей.

Чтобы официально уйти в отставку, Мугабе должен отправить письмо с соответствующим заявлением спикеру зимбабвийского парламента.

По словам собеседника CNN, воскресное телеобращение Мугабе к нации было нужно военным, чтобы президент признал действия вооруженных сил конституционными.

Правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союза - Патриотический фронт (ZANU-PF) под угрозой импичмента требует от президента уйти в отставку до 12 часов 20 ноября (13 часов мск).

Накануне в телеобращении Мугабе не стал объявлять об отставке и назвал произошедший военный переворот "вызовом своей власти". Президент отклонился от заранее подготовленного текста своей речи, согласно которому он должен был заявить об уходе с поста.

В воскресенье The Daily Mail писала, что Мугабе согласился с ультиматумом правящей партии и пообещал объявить об отставке по телевидению. По сведениям газеты, президент в знак протеста против отстранения от власти с вечера субботы держал голодовку. Кроме того, он отказался от приема ванны и не разговаривал с визитерами - представителями захвативших власть военных.

В субботу ZANU-PF исключил президента из своих рядов.

Также из партии была исключена Грейс Мугабе. Она возглавляла молодежную организацию правящей партии.

Новым лидером ZANU-PF стал 75-летний Эммерсон Мнангагва, 6 ноября уволенный Мугабе с поста первого вице-президента страны. Именно отставка Мнангагвы и спровоцировала военный переворот.

В субботу на улицы зимбабвийской столицы Хараре вышли сотни тысяч человек. Они праздновали конец диктатуры Мугабе.

Военный переворот в Зимбабве занял два дня. 14 ноября солдаты по приказу командующего армией страны Константино Чивенги выдвинулись к Хараре, а уже на другой день Мугабе отстранили от власти. Жертв, насколько известно, не было. За пределами столицы эксцессов не происходило.

Первоначально сообщалось, что Грейс Мугабе бежала в Намибию. Позже выяснилось, что эта информация неверна - жена президента также содержится под домашним арестом. Еще ряд чиновников отправлен в военную тюрьму.

Причиной переворота военные назвали "ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране". При этом участники выступления отрицали намерение свергнуть президента. "Нашей целью были окружающие Роберта Мугабе преступники, действия которых наносят государству социальный и экономический ущерб, - говорилось в заявлении военных. - Мы хотим привлечь их к ответственности".

Мугабе возглавлял Зимбабве с момента провозглашения независимости страны в 1980 году. Первоначально он занимал пост премьер-министра, а с 1987-го, когда страна была преобразована из парламентской республики в президентскую, занял пост главы государства. Диктатора неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. С 2003 года он находится под санкциями США.

В ООН Зимбабве неоднократно голосовала солидарно с Россией. В частности, эта страна не поддержала резолюцию с осуждением аннексии Крыма.

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20.11.2017
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Африканская параллель

Виталий Портников, 16.11.2017

К судьбе зимбабвийского диктатора, разрушившего собственную страну, можно было бы отнестись как к очередному курьезу из жизни стран третьего мира, если бы только режим в Хараре так поразительно не напоминал режим в Москве.
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