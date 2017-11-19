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новость Мугабе смещен с поста лидера правящей партии Зимбабве

19.11.2017
Роберт Мугабе в Кремле, 2015. Фото: kremlin.ru
Роберт Мугабе в Кремле, 2015. Фото: kremlin.ru
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статья Статья

Африканская параллель

К судьбе зимбабвийского диктатора, разрушившего собственную страну, можно было бы отнестись как к очередному курьезу из жизни стран третьего мира, если бы только режим в Хараре так поразительно не напоминал режим в Москве.

Виталий Портников
16.11.2017

93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе, фактически отстраненный от власти в результате военного переворота 15 ноября и содержащийся под домашним арестом, смещен с поста лидера Зимбабвийского африканского национального союза - Патриотического фронта (ZANU-PF), правящей партии страны, и исключен из его рядов. Об этом сообщает Reuters.

Также из партии исключена 52-летняя Грейс Мугабе - жена президента, претендовавшая на то, чтобы стать его преемницей. Она возглавляла молодежную организацию правящей партии.

Новым лидером ZANU-PF стал 75-летний Эммерсон Мнангагва, 6 ноября уволенный Мугабе с поста первого вице-президента страны. Именно отставка Мнангагвы и спровоцировала военный переворот.

Выступая на партийном съезде, лидер ветеранов Войны за независимость Крис Муцвангва сообщил, что Мугабе пытается выторговать для себя почетную отставку. Между тем, заметил Муцвангва, теперь для подобных переговоров уже не время - Мугабе следует покинуть Зимбабве, пока ему предоставляют такую возможность.

Если отстраненный президент откажется подавать в отставку, его вынудят к этому уличные протесты, позже заявил Муцвангва журналистам.

Накануне на улицы зимбабвийской столицы Хараре вышли сотни тысяч человек. Они праздновали конец диктатуры Мугабе.

Позже в воскресенье стало известно, что ZANU-PF дал Мугабе меньше суток на то, чтобы покинуть пост. Срок ультиматума истекает в 12 часов 20 ноября (13 часов мск). Если отстраненный президент не подаст к этому времени в отставку, правящая партия инициирует его импичмент.

Военный переворот в Зимбабве занял два дня. 14 ноября солдату по приказу командующего армией страны Константино Чивенги выдвинулись к Хараре, а уже на другой день Мугабе отстранили от власти. Жертв, насколько известно, не было. За пределами столицы эксцессов не происходило.

Первоначально сообщалось, что Грейс Мугабе бежала в Намибию. Позже выяснилось, что эта информация неверна - жена президента также содержится под домашним арестом. Еще ряд чиновников отправлен в военную тюрьму.

Причиной переворота военные назвали "ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране". При этом участники выступления отрицали намерение свергнуть президента. "Нашей целью были окружающие Роберта Мугабе преступники, действия которых наносят государству социальный и экономический ущерб, - говорилось в заявлении военных. - Мы хотим привлечь их к ответственности".

Мугабе возглавлял Зимбабве с момента провозглашения независимости страны в 1980 году. Первоначально он занимал пост премьер-министра, а с 1987-го, когда страна была преобразована из парламентской республики в президентскую, занял пост главы государства. Диктатора неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. С 2003 года он находится под санкциями США.

В ООН Зимбабве неоднократно голосовала солидарно с Россией. В частности, эта страна не поддержала резолюцию с осуждением аннексии Крыма.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.11.2017
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