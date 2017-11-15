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Военные Зимбабве объявили о захвате власти и установлении контроля над государственными телеканалами. Об этом сообщает сообщает Reuters.

При этом военные отрицают попытку свергнуть 93-летнего президента Роберта Мугабе. В заявлении подчеркивается, что он со своей семьей "находится в безопасности, и эта безопасность гарантирована".

Военные пытаются "остановить ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране", заявил представитель армии Зимбабве в эфире государственного телевидения. "Нашей целью были преступники, окружающие Роберта Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред. Мы хотим привлечь их к ответственности, - сказал генерал. - Как только мы выполним свою миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется к нормальной".

Представители демократической оппозиции Зимбабве призвали к мирному возвращению к конституционной демократии. Они выразили надежду, что вмешательство военных приведет к "созданию стабильного, демократического и прогрессивного национального государства".

На прошлой неделе Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Мугабе. После этого главнокомандующий вооруженными силами страны Константино Чивенга пообещал "вмешаться", чтобы остановить нарастание политической нестабильности в Зимбабве.

Роберту Мугабе 93 года, он возглавляет Зимбабве с 1987 года. Мугабе неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. С 2003 года Мугабе находится под санкциями США. Представители Зимбабве в ООН неоднократно голосовали солидарно с Россией, в частности были против принятия резолюций с осуждением аннексии Крыма.

До обретения независимости в 1980 году Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на африканском континенте. В настоящее время Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств мира. ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) составляет 600 долларов США. Это самый низкий уровень среди всех стран и территорий мира после Демократической Республики Конго.