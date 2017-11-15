О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/m.265623.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/m.265623.html
Также: Мир, Политика

новость Зимбабве тревоги нашей

В Зимбабве военные заявили о захвате власти
15.11.2017
Роберт Мугабе. Фото: un.org
Роберт Мугабе. Фото: un.org
Реклама

Военные Зимбабве объявили о захвате власти и установлении контроля над государственными телеканалами. Об этом сообщает сообщает Reuters.

При этом военные отрицают попытку свергнуть 93-летнего президента Роберта Мугабе. В заявлении подчеркивается, что он со своей семьей "находится в безопасности, и эта безопасность гарантирована".

Военные пытаются "остановить ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране", заявил представитель армии Зимбабве в эфире государственного телевидения. "Нашей целью были преступники, окружающие Роберта Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред. Мы хотим привлечь их к ответственности, - сказал генерал. - Как только мы выполним свою миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется к нормальной".

Представители демократической оппозиции Зимбабве призвали к мирному возвращению к конституционной демократии. Они выразили надежду, что вмешательство военных приведет к "созданию стабильного, демократического и прогрессивного национального государства".

На прошлой неделе Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Мугабе. После этого главнокомандующий вооруженными силами страны Константино Чивенга пообещал "вмешаться", чтобы остановить нарастание политической нестабильности в Зимбабве.

Роберту Мугабе 93 года, он возглавляет Зимбабве с 1987 года. Мугабе неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. С 2003 года Мугабе находится под санкциями США. Представители Зимбабве в ООН неоднократно голосовали солидарно с Россией, в частности были против принятия резолюций с осуждением аннексии Крыма.

До обретения независимости в 1980 году Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на африканском континенте. В настоящее время Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств мира. ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) составляет 600 долларов США. Это самый низкий уровень среди всех стран и территорий мира после Демократической Республики Конго.

Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.11.2017
новость Новости по теме
20.12.2016 Генассамблея ООН обвинила Россию в нарушениях прав человека в Крыму →
20.12.2014 Крым посетил зимбабвийский министр →
27.03.2014 Генассамблея ООН осудила аннексию Крыма →
12.04.2010 Бизнес Прохорова проверят на связи с режимом Мугабе →
05.03.2009 Обама продлил срок действия санкций против Зимбабве →
26.07.2008 США ввели односторонние санкции против Зимбабве →
Фото и Видео
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
Реклама


Выбор читателей
статья Новый бунт Райкина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость В ООН одобрили резолюцию по Крыму
Заседание Генассамблеи ООН. Фото с сайта cuuna.org
новость Сечин вновь не явился в суд
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
новость Фейковые фото Минобороны
Скриншот сообщения Минобороны
новость Сенцов: жизнь на Ямале
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
статья Анекдоты про Путина
РЕКЛАМА
новость Покаяние чеченского гея
Мовсар Эскерханов. Фото: time.com
новость Загадка Уткина-Вагнера
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
в блоге Карпов в борьбе за мир
383
статья Трамп ускользнул от Путина
Илья Мильштейн
новость Мэй обвиняет Путина
Тереза Мэй. Фото: tmay.co.uk
новость Дело Улюкаева: прослушка из "Роснефти"
Машина Алексея Улюкаева прибывает в офис "Роснефти". Кадр скрытой видеосъемки
в блоге Укротить шакалов пера
383
новость Квартира сына Чемезова
"Дом друзей Путина". Фото: "Яндекс.Карты"
новость Москву обвиняют в кибератаках
Кирен Мартин. Фото: cbi.org.uk
статья Путин Антибиотик
Виталий Портников
новость Чечня: родина и дамоклов меч
Матери и дети перед отлетом в Чечню. Эль-Камышлы, Сирийский Курдистан. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Катастрофа L-410
Самолет L-410. Фото: polet.me
новость Роскомнадзор идет в загс
Алексей Волин. Фото: разумныйинтернет.рф
в блоге Сечин и черная метка
383