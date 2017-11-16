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Также: Портников, Президент, Украина, Колонки, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Виктор Янукович

статья Африканская параллель

Виталий Портников, 16.11.2017
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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Товарищ Роберт Мугабе вместо мавзолея попал под домашний арест - вот они, преимущества и недостатки долгожительства. К судьбе зимбабвийского диктатора, разрушившего собственную страну, можно было бы отнестись как к очередному курьезу из жизни стран третьего мира, если бы только режим в Хараре так поразительно не напоминал режим в Москве.

И действительно, в чем различие? В Зимбабве все та же наивная вера населения в вождя, которую не смогла подорвать экономическая нестабильность. Все тот же племенной подход к формированию власти: племя Путина - это кооператив "Озеро" и отчасти ФСБ. Все та же "Единая Россия", которую в Зимбабве тоже сварганили из двух некогда враждовавших группировок новой "революционной" номенклатуры. Все та же маргинализированная оппозиция - в какие-то моменты ее представители даже добивались успеха, но не власти. Все тот же неуемный антиамериканизм, прикрывающий коррупцию и разруху. Не хватает разве что снега. Но что в этом удивительного? Различаются только демократии, авторитаризм всегда одинаков.

Именно поэтому любопытно посмотреть, как это может быть в России, когда вождь осточертеет элите окончательно. И не нужно утверждать, что силовики никогда не выступят против своего предводителя. Еще как выступят. Они поддерживают его только до того момента, пока он обеспечивает их собственное процветание. Неадекватный правитель не нужен в первую очередь собственным приближенным.

Силовики считались самой верной опорой режима Мугабе, но и у них сдали нервы, после того как они увидели, что старик окончательно замкнулся в семейном мирке, потерял связь даже не с реальностью, а с номенклатурной иллюзией и приведет их к краху. Так некогда украинские силовики, убедившись в невменяемости Януковича, оставили перепуганного рецидивиста наедине с восставшим народом. Янукович, правда, успел убежать - Мугабе не удалось и этого. Интересно, что получится у Путина.

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Виталий Портников, 16.11.2017
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