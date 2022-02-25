

Фото: твиттер-аккаунт Джо Байдена

Впервые после начала российской агрессии против Украины в 2014 году западные государства вводят против России действительно серьезные санкции. Это уже привело к обвалу на российских биржах. В перспективе Россия может быть отрезана от расчетов в долларах и других мировых валютах, а экспорт в Евросоюз российских нефти и газа может быть остановлен. Тогда экспортно-импортные сделки России придется проводить через Китай и другие азиатские страны и туда же придется перенаправить основной экспорт российских энергоносителей. Это в перспективе нескольких месяцев приведет к значительному падению валютных доходов российского бюджета, ускорению роста инфляции и обнищанию российского населения. Но от этого обнищания до активного выражения социального протеста - дистанции огромного размера.

Также вводится экспортный контроль на передачу России высоких технологий и высокотехнологичной продукции, используемой в оборонной сфере. Только Америка снижает экспорт такой продукции в Россию на 50%. Опять же, в перспективе это ослабит возможности России производить современные вооружения, что также скажется на ее способности совершать агрессию против других государств. Но на боеспособности российской армии в ближайшие месяцы и даже годы это не скажется, а значит, прекратить таким образом российскую агрессию против Украины не удастся.

Пока что санкции устроены так, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике, но при этом минимизировать ущерб экономике США, Евросоюза и других западных государств. Что очень важно, отключать Россию от системы платежей SWIFT, как признался Джо Байден, пока не планируется. А это была единственная санкция, которой всерьез опасалось руководство России. Неслучайно сейчас путинские пропагандисты вовсю резвятся: мол, "разрушительные санкции", которые ранее обещали ввести Байден и лидеры стран Евросоюза, на практике оказались не столь разрушительными. Падение рубля к доллару и евро оказалось меньше ожидаемого, хотя валютные обменники в Москве 24 февраля оказались опустошены из-за ажиотажной скупки валюты гражданами. Кроме того, Западом до сих пор не введены санкции против Центробанка России, и он сохраняет возможность конвертировать евро в доллары и выдавать их в виде наличных.

Дело, несомненно, в позиции европейских союзников США, прежде всего Германии и Франции, которым отключение России от SWIFT также принесет существенный ущерб и может привести к немедленной остановке экспорта российских энергоносителей в Европу. Здесь попахивает мюнхенскими настроениями, которым сейчас не должно быть места. Россия сейчас ведет войну на уничтожение украинского государства, и никакой компромисс с ней невозможен, по крайней мере до тех пор, пока российское нападение не будет отражено. Российские бомбы и ракеты падают на Киев и другие украинские города, также ставшие объектами российских сухопутных атак. Разрушены дома, гибнут ни в чем не повинные мирные жители.

Украинская армия, поддержанная подавляющим большинством населения, мужественно противостоит агрессору. Но, как справедливо заметил президент Украины Владимир Зеленский, до сих пор ей приходится делать это практически в одиночку. США и другие страны НАТО не отреагировали на просьбу Зеленского о введении бесполетной зоны над Украиной. А Германия до сих пор, даже в условиях широкомасштабной российской агрессии против Украины, отказывается поставлять оружие Киеву и запрещает другим странам поставлять Украине имеющиеся у них германские вооружения.

Сейчас в Украину вообще надо было бы немедленно поставлять не только оборонительные, но все вооружения, включая танки, самолеты и противоракетные системы. Но о столь радикальных шагах со стороны США и других стран НАТО речь пока не идет. В такой ситуации надежно остановить российскую агрессию мог бы только ввод американских боевых частей на украинскую территорию. Но Байден неоднократно заявлял, что американские войска ни при каких обстоятельствах не будут посланы в Украину, чем во многом спровоцировал Путина на нынешнюю агрессию.

Президент США мог бы в одностороннем порядке, несмотря на возражения европейских союзников, отключить Россию от SWIFT и ввести санкции против российского Центробанка, которые внесли бы хаос в российскую экономику, чтобы остановить путинскую агрессию против Украины. Но хватит ли у него на это решимости?