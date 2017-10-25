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новость Поименно вспомнят всех

В Госдепартаменте США объяснили задержку с введением новых санкций против России
25.10.2017
Хизер Нойерт. Фото: defense.gov
Хизер Нойерт. Фото: defense.gov
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В Госдепартаменте продолжают работу над составлением перечня лиц и организаций, связанных с российским оборонным и разведывательным секторами, которые попадут под новые санкции. Задержка с их введением объясняется сложностью процесса, заявила на брифинге пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Это довольно сложно и может занять какое-то время", - отметила Нойерт. Она напомнила позицию госсекретаря Рекса Тиллерсона, который заявил, "в НАТО и других частях мира есть важные союзники и партнеры, которые нуждаются в конкретных рекомендациях, чтобы они сами не подвергались воздействию санкций". Кроме того, рекомендации нужны и американским компаниям. Тиллерсон объяснил в Конгрессе сложившуюся ситуацию, отметила Нойерт.

12 октября сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин выразили недовольство задержкой исполнения санкций против России. Сенаторы отметили, что президент Дональд Трамп должен был определить перечень российских компаний, потенциально подпадающих под санкции, в двухмесячный срок после подписания закона, то есть еще к 1 октября. "Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа законопроекту о санкциях", - говорилось в заявлении сенаторов. Маккейн и Кардин также обвинили Белый Дом в недостаточном давлении на Москву вместе с союзниками в Европе.

2 августа Трамп подписал закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР. Документ был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов "Газпрома", "Газпромнефти", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Лукойла". Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет "существенной неконтролирующей долей" - 33 процентами и более. Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных. Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ закрепляет на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

28 июля, еще до подписания закона Трампом, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. Кроме того, было приостановлено использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. 31 августа американские власти в ответ потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
25.10.2017
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