Реклама

Госдепартамент США подготовил и передал в Конгресс перечень российских лиц и организаций, которых могут коснуться новые санкции. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Государственный секретарь Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности с указанием лиц или организаций, которые входят или действуют от имени оборонного или разведывательного сектора властей Российской Федерации. Это означает, что секретарь Тиллерсон подписал этот документ, который теперь находится на Капитолийском холме", - сказала Нойерт.

Нойерт подчеркнула, что в итоге этот список будет опубликован на сайте Госдепа. Однако она отказалась приводить подробности, так как переговоры между Конгрессом, партнерами и представителями промышленности продолжаются.

Позже документ опубликовала The New York Times. В список вошли 33 оборонные компании, в том числе "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Уралвагонзавод" "Ижмаш", "Калашников", "Алмаз-Антей" "МиГ", "Сухой", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.

Из числа разведывательных ведомств в список вошли СФедеральная служба безопасности, лужба внешней разведки, Главное разведывательное управление Генштаба, а также три организации, производящие технические средства разведки.

В пояснении к списку отмечается, что ограничения будут вводится не для вошедших в него структур, а в отношении любых американских или иностранных лиц, которые совершили "существенные транзакции" с этими российскими предприятиями, учреждениями и ведомствами.

Госдепартамент должен был составить этот документ к 1 октября. В среду Нойерт и пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс объяснили нарушение сроков сложностью процесса и необходимостью разработки рекомендаций для партнеров США.

2 августа Трамп подписал закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР. Документ был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов "Газпрома", "Газпромнефти", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Лукойла". Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет "существенной неконтролирующей долей" - 33 процентами и более. Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных. Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ закрепляет на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

28 июля, еще до подписания закона Трампом, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. Кроме того, было приостановлено использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. 31 августа американские власти в ответ потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.