Позже документ опубликовала The New York Times. В список вошли 33 оборонные компании, в том числе "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Уралвагонзавод" "Ижмаш", "Калашников", "Алмаз-Антей" "МиГ", "Сухой", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.

Госдепартамент США подготовил и передал в Конгресс перечень российских лиц и организаций, которых могут коснуться новые санкции. Список опубликовала The New York Times. В него вошли 33 компании оборонного сектора, в том числе "Рособоронэкспорт" и "Ростех". Из разведывательных структур в перечень включены ФСБ, СВР, ГРУ и три организации по производству спецтехники.