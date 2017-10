<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="//graniru.org/Politics/World/US/m.264867.html"> <img src="//graniru.orghttps://graniru.org/att/cards/264867.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="//graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Американский суд отклонил иск Дерипаски к Associated Press</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Суд в Вашингтоне отклонил иск Олега Дерипаски к Associated Press. Бизнесмен обвинил агентство в клевете за материал о его связях с экс-главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Суд пришел к выводу, что Дерипаска "не оспаривает никаких существенных фактов", изложенных в публикации. В статье говорилось, что Манафорт с 2006 по 2009 годы работал на Дерипаску, продвигая интересы Кремля в США, Европе и постсоветских странах. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>