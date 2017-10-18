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Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Право, Политика, Мир, Общество | Персоны: Олег Дерипаска

новость Американский суд отклонил иск Дерипаски к Associated Press

18.10.2017
Олег Дерипаска и Пол Манафорт. Источник: svoboda.org
Олег Дерипаска и Пол Манафорт. Источник: svoboda.org
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Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск бизнесмена Олега Дерипаски о клевете к информационному агентству Associated Press, сообщает Politico. Российский бизнесмен оспаривал публикации о своих связях с Полом Манафортом, экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа.

В решении суда подчеркивается, что Дерипаска "не оспаривает никаких существенных фактов", изложенных в публикациях AP, так как это "касается биографии миллиардера и его роли в продвижении российских интересов на международном уровне". По мнению судьи, "невозможно сомневаться в существовании публичной дискуссии о российских олигархах, влияющих на правительство России".

"Дерипаске не привыкать к освещению своей роли в новостях как российского олигарха и одного из доверенных лиц Путина", - заключает суд.

Бизнесмен заявлял, что AP исказило факты, относящиеся к его участию в украинской политике в 2005 году, когда Дерипаска познакомился с Манафортом. Как отмечает суд, олигарх не доказал, что агентство намеренно вводило читателей в заблуждение.

Дерипаска подал иск против AP в середине мая. Претензии возникли к вышедшей в марте статье, в которой говорилось, что Манафорт работал на Дерипаску, продвигая интересы Кремля. Как утверждалось, в июне 2005 года политтехнолог предложил содействие в оказании влияния на политику, бизнес-связи и освещение событий в США, Европе и постсоветских странах. Контракт действовал по крайней мере с 2006 по 2009 годы. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов. Агентство отмечало, что этот факт "противоречит утверждениям администрации Трампа и самого Манафорта, что он никогда не работал в интересах России".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
18.10.2017
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