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Палата представителей Конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте Дональда Трампа за "подстрекательство к бунту". Президенту ставят в вину ложные утверждения о том, что он выиграл выборы, и речь на митинге 6 января, за которой последовал штурм Капитолия. В резолюции также упомянут телефонный звонок Трампа губернатору Джорджии с настоятельной просьбой "найти" якобы украденные голоса.

Есть только один способ избежать начала повторной процедуры импичмента: вице-президент Майкл Пенс может задействовать 25-ю поправку к Конституции о недееспособности главы государства.

"Президент США спровоцировал вооруженное восстание. Призвав к нему, он совершил ужасное нападение на нашу страну и наш народ. Я призываю вице-президента отстранить его от должности, немедленно применив 25-ю поправку", - заявила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси на следующий день после штурма Капитолия.

"Цель Путина - подорвать демократию во всем мире, - продолжила Пелоси. - И его помощником в течение долгого времени был Дональд Трамп. Вот почему я сказала ему: "С вами, господин президент, все дороги ведут к Путину". А вчера президент преподнес ему самый большой подарок".

По информации CNN, Пенс не исключает вариант с применением 25-й поправки, однако в его окружении опасаются, что это спровоцирует Трампа на опрометчивые поступки.

В 2019 году импичмент Трампа не был поддержан Сенатом. В этот раз в верхней палате тоже вряд ли наберется нужное число голосов, хотя некоторые сенаторы-республиканцы и высказались в эти дни за досрочную отставку Трампа. Кроме того, даже при ускоренной процедуре импичмента голосование в Сенате состоится не раньше 19 января, то есть накануне вступления в должность нового президента. Конституционные эксперты разделились во мнениях о том, можно ли после этого продолжать процедуру импичмента. В случае ее успешного завершения Трамп потерял бы право занимать государственные должности и лишился бы льгот, предоставляемых экс-президентам.

Как показал опрос PBS NewsHour / Marist College, мнения избирателей-республиканцев о событиях 6 января разделились поровну: 47% считают, что участники похода на Капитолий нарушили закон, и столько же уверены, что их действия были правомерными.



Дональд Трамп на митинге 6 января. Кадр ABC News

6 января Конгресс США собрался на совместное заседание обеих палат, на котором вице-президент как глава Сената должен был вскрыть полученные от властей каждого штата конверты с заверенными результатами голосования выборщиков, огласить их и официально объявить победителя президентских выборов после формального подсчета. Трамп, который до последнего не оставлял попыток изменить итоги выборов в свою пользу, собрал в этот же день многотысячный митинг своих сторонников под названием "Марш во спасение Америки". В своей речи он назвал прошедшие выборы "самыми нечестными в мире" и призвал "остановить кражу". В противном случае он предрек стране крах: на границах уже собираются караваны нелегальных мигрантов, готовых "ограбить нашу страну". Действующий президент призвал собравшихся идти к зданию Капитолия, чтобы "показать силу" и "драться как черти", потому что иначе "у вас не будет страны". В его выступлении, однако, не было прямых призывов к силовому захвату парламента.

Часть сторонников Трампа, в том числе вооруженных, двинулась к зданию Капитолия, прорвалась внутрь сквозь кордон полиции, разбив окна и двери. На территории Капитолия была установлена импровизированная виселица, протестующие скандировали "Повесьте Майка Пенса!", некоторые из них пытались найти и взять в заложники законодателей. Ряд зданий Капитолия были эвакуированы и заблокированы. Процедуру подсчета голосов прервали на несколько часов.

В результате противостояния между участниками протеста и полицией погибли пять человек. Из этих пятерых явно насильственный характер имела смерть двоих: участница протеста Эшли Бэббит была застрелена, когда она пыталась пролезть через разбитое окно в зону, заблокированную полицейскими, а офицер полиции Брайан Сикник умер в результате полученных травм от удара огнетушителем по голове. Кевин Грисон умер от инфаркта. Бенджамин Филипс получил инсульт. Розанна Бойланд оказалась затоптана до смерти толпой.

Полицейский, застреливший Эшли Бэббит, остранен от службы на время расследования. "Это трагический инцидент, и я выражаю соболезнования семье и друзьям жертвы", - сказал начальник городской полиции.

В связи с событиями 6 января были арестованы 82 человека. Им предъявлены одно или несколько обвинений. В основном это нарушение комендантского часа (64) и незаконное проникновение (37). Шесть обвинений предъявлено за ношение оружия без лицензии, пять за владение незарегистрированным оружием, три за нападение на полицейского, за "бунт" - одно обвинение.

Некоторые законодатели, обеспокоенные возможностью дальнейших "бунтов", предлагают ужесточить наказание за них.