Реклама

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить выход страны из организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Об этом сообщает газета Haaretz.

Нетаньяху приветствовал решение США о выходе из организации. "Это храброе и правильное решение, поскольку ЮНЕСКО стала театром абсурда. Вместо сохранения истории она ее искажает", - сказал премьер Израиля.

"За последние годы ЮНЕСКО превратилась в странную организацию, утратившую свой профессиональный путь и отстаивающую политические интересы отдельных стран", - прокомментировал решение Нетаньяху представитель Израиля при ЮНЕСКО Кармель Шам Коэн.

В четверг Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации. "Это решение было принято нелегко, и оно отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями (по членским взносам. - Ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО", - говорится в заявлении Госдепа.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. После этого США рассчитывают продолжить сотрудничество с ЮНЕСКО в качестве постоянного наблюдателя.

В 1980-х годах США уже выходили из ЮНЕСКО, напоминают в Госдепе, поскольку Вашингтон считал, что "организация плохо управляется и используется в политических целях". Однако в 2003 году США вновь вступили в организацию.

31 октября Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Палестину в состав организации. После этого официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не будет платить взнос в размере 60 миллионов долларов, который должен был перечислить на счет организации до конца ноября. Вслед за США о приостановке финансирования ЮНЕСКО объявили Канада, которая ежегодно перечисляла в ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов, и Израиль, вносивший 2 миллиона.

13 октября прошлого года исполком ЮНЕСКО, в который входит представители 58 стран, проголосовал за документ отрицающий связь еврейского народа с Храмовой горой. Проект резолюции был предложен Египтом и Палестинской национальной администрацией. В нем говорится об особой связи ислама с Храмовой горой и Иерусалимом, речи о правах евреев на эти святыни в документе не идет. При этом в документе содержится резкое осуждение Израиля за нарушение прав мусульман в Иерусалиме. В частности, Израиль обвиняется в том, что не позволяет мусульманам свободно молиться в мечетях на Храмовой горе. Не менее 15 раз в резолюции Израиль обвиняют в "оккупации палестинских территорий".

Против резолюции проголосовали США, Великобритания, Литва, Нидерланды, Эстония и Германия. Представители 24 стран, в том числе России, Китая, Алжира, Бангладеш, Марокко, Омана, Ливана, Катара, Ирана, Мексики поддержали резолюцию в редакции, которую предложили Египет и ПНА. 28 стран воздержались.

14 октября 207 года министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что власти Израиля замораживают сотрудничество c ЮНЕСКО. "Ваше решение отрицает историю и поощряет террор, - говорилось в обращении Беннета к организации. - Я искренне надеюсь, что ЮНЕСКО остановит этот провал и прекратит отрицать историю".