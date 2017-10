14 октября 207 года министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что власти Израиля замораживают сотрудничество c ЮНЕСКО . "Ваше решение отрицает историю и поощряет террор, - говорилось в обращении Беннета к организации. - Я искренне надеюсь, что ЮНЕСКО остановит этот провал и прекратит отрицать историю".

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="//graniru.org/Politics/World/Mideast/m.264736.html"> <img src="//graniru.orghttps://graniru.org/att/cards/264736.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="//graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Израиль готовится выйти из ЮНЕСКО вслед за США</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить выход страны из ЮНЕСКО. Он отметил, что организация "стала театром абсурда". В октябре прошлого года Израиль заморозил сотрудничество c ЮНЕСКО после принятия организацией резолюции, отрицающий связь еврейского народа с Храмовой горой. В четверг о выходе из ЮНЕСКО с 31 декабря 2018 года заявили США. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>