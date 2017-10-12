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новость Выходное особие

США заявили о выходе из ЮНЕСКО
12.10.2017
Здание ЮНЕСКО. Фото: unesco.org
Здание ЮНЕСКО. Фото: unesco.org
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США приняли решение о выходе с 31 декабря 2018 года из организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

"12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и стремлении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО, - говорится в заявлении. - Это решение было принято нелегко, и оно отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями (по членским взносам. - Ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО".

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. После этого США рассчитывают продолжить сотрудничество с ЮНЕСКО в качестве постоянного наблюдателя.

В 1980-х годах США уже выходили из ЮНЕСКО, напоминают в Госдепе, поскольку Вашингтон считал, что "организация плохо управляется и используется в политических целях". Однако в 2003 году США вновь вступили в организацию.

31 октября Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Палестину в состав организации. После этого официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не будет платить взнос в размере 60 миллионов долларов, который должен был перечислить на счет организации до конца ноября. Вслед за США о приостановке финансирования ЮНЕСКО объявили Канада, которая ежегодно перечисляла в ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов, и Израиль, вносивший 2 миллиона.

13 октября прошлого года исполком ЮНЕСКО, в который входит представители 58 стран, проголосовал за документ отрицающий связь еврейского народа с Храмовой горой. Проект резолюции был предложен Египтом и Палестинской национальной администрацией. В нем говорится об особой связи ислама с Храмовой горой и Иерусалимом, речи о правах евреев на эти святыни в документе не идет. При этом в документе содержится резкое осуждение Израиля за нарушение прав мусульман в Иерусалиме. В частности, Израиль обвиняется в том, что не позволяет мусульманам свободно молиться в мечетях на Храмовой горе. Не менее 15 раз в резолюции Израиль обвиняют в "оккупации палестинских территорий".

Против резолюции проголосовали США, Великобритания, Литва, Нидерланды, Эстония и Германия. Представители 24 стран, в том числе России, Китая, Алжира, Бангладеш, Марокко, Омана, Ливана, Катара, Ирана, Мексики поддержали резолюцию в редакции, которую предложили Египет и ПНА. 28 стран воздержались.

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12.10.2017
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03.11.2011 Израиль приостановил финансирование ЮНЕСКО →
02.11.2011 Канада прекратила финансирование ЮНЕСКО →
01.11.2011 США прекратили финансирование ЮНЕСКО →
31.10.2011 Палестину приняли в ЮНЕСКО →
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