

На границе Беларуси с Польшей. Кадр видео

Бедствие на восточных рубежах Евросоюза продолжается. Лукашенковские силовики перебросили несколько тысяч курдов, сирийцев и иракцев на границу с Польшей и Литвой и организовали попытки массового прорыва. Мигранты остаются в палаточных лагерях.

Ночь на вторник прошла "относительно спокойно", сообщается в твиттере польской полиции: "Только один камень полетел в полицейский автомобиль".

Польская погранслужба сообщила Reuters, что оценивает количество мигрантов в лагере на белорусской стороне в 800 человек, а всего в лагере и близлежащих лесах может находиться до 4 тысяч иностранцев. Большая часть мигрантов - арабы и курды из Сирии и Ирака.

В понедельник польские силовики применили слезоточивый газ. Польша приостановила работу автомобильного пункта пропуска "Кушница", рядом с которым расположились мигранты.

На границе с Беларусью развернуто 12 тысяч военных, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блашчак. Повышена боеготовность войск территориальной обороны. Блашчак и премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыли на границу с Польшей.

Спикер польского Сейма Эльжбета Витек созвала экстренное заседание нижней палаты во вторник. Витек подчеркнула, что белорусские власти "с использованием угроз и шантажа намеренно направляют мигрантов на польскую границу, чтобы спровоцировать кризис в Польше и ЕС". "Александр Лукашенко должен считаться с последствиями своих действий. Нападение на границу Польши - это нападение на члена ЕС и НАТО", - напомнила спикер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию на границе с президентом Польши Анджеем Дудой. Ранее замглавы МИДа Польши Павел Яблоньский пообещал, что в случае дальнейшей эскалации его страна обратится за помощью к НАТО.

Лукашенковская операция "Шлюз" - это гибридное нападение на две страны НАТО. Решение июньского саммита альянса: pic.twitter.com/9vGBKKo0w0 — Грани.Ру (@GraniTweet) November 9, 2021

Обостряется ситуация и на литовской границе. По данным Delfi, белорусские пограничники в понедельник вечером насильно отвезли на военных машинах 500 мигрантов от границы с Польшей к границе с Литвой; иностранцы разбили лагерь у деревни Кадыш. Некоторые из них пытались группами попасть в Литву: с полуночи до 9 утра такие попытки предприняли 82 человека.

Правительство Литвы одобрило предложение МВД ввести чрезвычайное положение в пятикилометровой полосе вдоль всей границы с Беларусью. Инициатива передана на рассмотрение Сейма, режим ЧП начнет действовать с полуночи 10 ноября.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС ввести новый пакет санкций против властей Беларуси, "ответственных за эту гибридную атаку". Глава МВД Германии Стив Альтер еще две недели назад предложил помощь польскому коллеге, заявляют в Берлине.

Лукашенковский МИД обвиняет в кризисе польское руководство и предостерегает его "от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин".

Лауреатки Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук (Польша), Светлана Алексиевич (Беларусь), Эльфрида Елинек (Австрия) и Герта Мюллер (Германия) призывают Евросоюз предотвратить гуманитарную катастрофу и защитить беженцев, которых "используют в гибридной войне в качестве заложников". Писательницы осуждают не только действия белорусского режима, но и политику польских властей. Они считают необходимым дать возможность начать процедуру получения убежища "всем, кто просит об этом и был остановлен на этом участке восточной границы Евросоюза", допустить в приграничный район гуманитарные организации и журналистов. Чтобы остановить переброску беженцев с Ближнего Востока, необходимы "широкомасштабные дипломатические усилия", говорится в обращении.