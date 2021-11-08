На границе Польши и Беларуси - новое обострение. Белорусские оппозиционные СМИ и телеграм-каналы опубликовали видео с погранперехода Брузги: сотни мигрантов шли по дороге к польскому пункту пропуска в сопровождении вооруженных силовиков. К настоящему времени они уже попали на польскую территорию.

Белорусские пограничники оценили численность этой толпы в 1000 человек. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что "на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей". Пограничники с белорусской стороны выталкивают женщин с детьми на польскую территорию через колючую проволоку.

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын заявил о "крупнейшей попытке силового вторжения в Польшу". Замглавы польского МИДа Петр Вавжик обвинил власти Беларуси в том, что они "стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон".

Сотни мигрантов все так же пытаются перейти границу нелегально. Польская пограничная служба только за последние сутки зафиксировала 222 попытки такого перехода. 101 человек был выдворен из Польши. В Литву за 7 ноября не пустили 98 мигрантов.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось обещает на этой неделе представить европейским дипломатам доказательства зловредных действий белорусских силовиков на границе - в частности, они уничтожают пограничную инфраструктуру: польские пограничники сфотографировали белорусских коллег с ножницами для резки пограничного ограждения.

На границе происходят еще более опасные провокации: как сообщил 3 ноября Жарын, той ночью польские военные заметили на своей территории "трех человек в форме с длинноствольным оружием". После того как поляки попытались установить контакт с неизвестными, те удалились на белорусскую территорию. В польский МИД был вызван временный поверенный в делах Беларуси Александр Чесновский. Белорусский МИД в свою очередь назвал польское сообщение ложью и вызвал польского временного поверенного Мартина Войцеховского - ему выразили протест.

Переброска мигрантов на границу идет полным ходом: как сообщил 7 ноября немецкий еженедельник Welt am Sonntag, Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока. До марта следующего года планируется еженедельно совершать 40 таких рейсов из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая - именно ими чаще всего пользуются мигранты, чтобы затем через Беларусь попасть в ЕС. Для сравнения: зимой 2019-2020 годов в Минске каждую неделю приземлялось около 17 самолетов из стран Ближнего Востока, потом число рейсов сократилось из-за пандемии.

Каждый день в Беларусь, по данным немецких спецслужб, которые приводит Die Welt, прибывает примерно 800-1000 мигрантов. Информагентство из иракского Курдистана Rudaw оценивает число иностранцев, живущих в тяжелых условиях на белорусско-польской границе, в 15 тысяч человек. Значительную их часть составляют граждане Ирака.

Правительство Ирака решило закрыть два белорусских почетных консульства - в Багдаде и Эрбиле (столице иракского Курдистана). Бывший почетный консул в Эрбиле Фуад Хамад назвал основной причиной закрытия представительств миграционный кризис на границах Беларуси и ЕС. Еще в августе власти Ирака под давлением ЕС приостановили авиарейсы в Минск. В начале ноября Эрбиль посетил белорусский посол в Турции и Ираке Виктор Рыбак.