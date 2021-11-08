О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Belarus/m.283033.html
Также: Беларусь, Ближний Восток, Право, Европа, Мир, Общество, Политика | Персоны: Александр Лукашенко

статья Фестиваль "Нашествие"

08.11.2021

На границе Польши и Беларуси - новое обострение. Белорусские оппозиционные СМИ и телеграм-каналы опубликовали видео с погранперехода Брузги: сотни мигрантов шли по дороге к польскому пункту пропуска в сопровождении вооруженных силовиков. К настоящему времени они уже попали на польскую территорию.

Белорусские пограничники оценили численность этой толпы в 1000 человек. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что "на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей". Пограничники с белорусской стороны выталкивают женщин с детьми на польскую территорию через колючую проволоку.

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын заявил о "крупнейшей попытке силового вторжения в Польшу". Замглавы польского МИДа Петр Вавжик обвинил власти Беларуси в том, что они "стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон".

Сотни мигрантов все так же пытаются перейти границу нелегально. Польская пограничная служба только за последние сутки зафиксировала 222 попытки такого перехода. 101 человек был выдворен из Польши. В Литву за 7 ноября не пустили 98 мигрантов.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось обещает на этой неделе представить европейским дипломатам доказательства зловредных действий белорусских силовиков на границе - в частности, они уничтожают пограничную инфраструктуру: польские пограничники сфотографировали белорусских коллег с ножницами для резки пограничного ограждения.

На границе происходят еще более опасные провокации: как сообщил 3 ноября Жарын, той ночью польские военные заметили на своей территории "трех человек в форме с длинноствольным оружием". После того как поляки попытались установить контакт с неизвестными, те удалились на белорусскую территорию. В польский МИД был вызван временный поверенный в делах Беларуси Александр Чесновский. Белорусский МИД в свою очередь назвал польское сообщение ложью и вызвал польского временного поверенного Мартина Войцеховского - ему выразили протест.

Переброска мигрантов на границу идет полным ходом: как сообщил 7 ноября немецкий еженедельник Welt am Sonntag, Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока. До марта следующего года планируется еженедельно совершать 40 таких рейсов из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая - именно ими чаще всего пользуются мигранты, чтобы затем через Беларусь попасть в ЕС. Для сравнения: зимой 2019-2020 годов в Минске каждую неделю приземлялось около 17 самолетов из стран Ближнего Востока, потом число рейсов сократилось из-за пандемии.

Каждый день в Беларусь, по данным немецких спецслужб, которые приводит Die Welt, прибывает примерно 800-1000 мигрантов. Информагентство из иракского Курдистана Rudaw оценивает число иностранцев, живущих в тяжелых условиях на белорусско-польской границе, в 15 тысяч человек. Значительную их часть составляют граждане Ирака.

Правительство Ирака решило закрыть два белорусских почетных консульства - в Багдаде и Эрбиле (столице иракского Курдистана). Бывший почетный консул в Эрбиле Фуад Хамад назвал основной причиной закрытия представительств миграционный кризис на границах Беларуси и ЕС. Еще в августе власти Ирака под давлением ЕС приостановили авиарейсы в Минск. В начале ноября Эрбиль посетил белорусский посол в Турции и Ираке Виктор Рыбак.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
08.11.2021
новость Новости по теме
08.10.2021 Европарламент призвал передать в Гаагу дела о преступлениях режима Лукашенко →
08.09.2021 Беларусь приостанавливает действие договора о реадмиссии с ЕС →
10.08.2021 Латвия вслед за Литвой ввела режим ЧС у границы с Беларусью →
14.06.2021 Литва: Лукашенко перебрасывает иракских нелегалов в ЕС →

Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах