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В Армении военные потребовали отставки премьера Никола Пашиняна. Тот назвал требование офицеров военным переворотом. В центре Еревана снова проходят стихийные митинги. Поводом для конфликта стал спор о применении Арменией приобретенных в России комплексов "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе.

Пашинян критически высказался о российских "Искандерах" в интервью 23 февраля. По его словам, во время войны в Нагорном Карабахе ракеты "либо не взорвались, либо взорвались на 10 процентов". Замначальника Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна заявление премьера "насмешило". Он призвал "не забывать о тонкостях, ведущих к излишнему обострению отношений со стратегическим союзником". По предложению Пашиняна президент Армении 24 февраля снял Хачатряна с должности. В ответ на это Генштаб утром 25 февраля опубликовал заявление, в котором потребовал отставки премьера. В заявлении говорится, что решение об увольнении Хачатряна было принято "по недальновидным и необоснованным причинам" и "без учета национальных и государственных интересов Республики Армения". "Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации", - заявляют военные.

Пашинян в свою очередь сообщил об отстранении от должности главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент соответствующий документ пока не подписал. Премьер назвал заявление Генштаба "попыткой военного переворота" и вывел своих сторонников на улицы Еревана. "Пусть народ потребует моей отставки, пусть застрелит меня на площади", - сказал Пашинян.

Оппозиция также вывела людей на улицы в поддержку требования Генштаба. Сторонники Пашиняна собрались в Ереване на площади Республики, сторонники оппозиции - на площади Свободы. Кандидат на должность премьер-министра от "Движения по спасению родины" Вазген Манукян заявил на митинге, что оппозиция не разойдется, пока не будут выполнены ее требования. Он призвал участников акции протеста строить баррикады. И назвал Пашиняна "предателем родины, врагом тысячелетия".

Несколько десятков высокопоставленных офицеров полиции присоединились к требованию отставки премьера и правительства. В своем заявлении они призывают граждан Армении не подчиняться "незаконным приказам" Пашиняна и "воздержаться от любых шагов, направленных на удержание власти", а действующие власти - "мирно, без потрясений уйти".

В поддержку требований военных выступил также Роберт Кочарян - второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года и первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Он также считается близким другом Владимира Путина. "Мы призываем вас быть хозяевами нашего государства, быть рядом с нашими вооруженными силами. Правительство, проигравшее войну и сдавшее наши земли, должно уйти. Это главный залог нашего национального возрождения", - заявил Кочарян.

Акции за отставку Пашиняна начались в ноябре прошлого года после подписания им мирного соглашения по Нагорному Карабаху с властями Азербайджана и России. Часть армянского общества возлагает на премьера всю ответственность за поражение в войне. Пашинян неоднократно заявлял, что не уйдет в отставку и не согласен с обвинениями в государственной измене.

Когда 27 сентября в Карабахе началась война, Россия долго ограничивалась выражением обеспокоенности и призывами к прекращению огня. Такая нейтральная позиция контрастировала как с активным вмешательством Турции на стороне Азербайджана, так и с предыдущей историей: в 2016 году военные действия удалось остановить за четыре дня благодаря вмешательству России и визиту тогда еще премьер-министра Дмитрия Медведева в обе столицы.

Видимое бездействие со стороны России в 2020 году породило подозрения, что Кремль хочет наказать или проучить Пашиняна - не потому, что тот демонстрировал нелояльность, он как раз всячески старался подчеркнуть свою приверженность союзническим отношениям, а за то, что посмел прийти к власти в результате революции и вопреки воле Кремля. После войны Пашинян признался, что эти слухи дошли и до него, и с трибуны парламента он намекнул, что спросил о них напрямую у Путина. Какой был получен ответ, он не сказал.

Если у Кремля действительно было желание "проучить" Пашиняна, оно уже удовлетворено. В ноябре прошлого года, когда в Армении вспыхнули акции протеста с требованием отставки премьера, Путин развернуто высказался на эту тему и дал понять, что не хотел бы свержения Пашиняна. Тогда он сказал: "Что касается внутриполитической ситуации, это не наше дело, это дело Армении. Армения - независимое, суверенное государство. Это государство вправе решать свои внутренние дела так, как считает нужным. Но если вы хотите моей оценки, то воюющая или находящая с опасности возобновления боевых действий, как это всегда было на протяжении предыдущих лет, страна все-таки не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри. Мне кажется, это абсолютно недопустимо, контрпродуктивно и в высшей степени опасно. На мой взгляд, мы являемся как раз свидетелями, отчасти хотя бы, но свидетелями того, что происходило в последнее время".

Сейчас Кремль и МИД ограничились короткими комментариями о том, что происходящее является "исключительно внутренним делом Армении". В то же время различные прокремлевские комментаторы недвусмысленно высказываются в поддержку действий оппозиции, обвиняя Пашиняна в "заигрывании с Западом".