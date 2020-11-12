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Об итогах последней войны на Кавказе будут говорить еще долго. И, конечно, сторонники версии ослабления путинской России и ее решительного поражения в столкновении с Турцией Эрдогана и Азербайджаном Алиева вряд ли согласятся с логикой тех, кто считает, что война только усилила позиции Кремля, а среди проигравших оказалась отнюдь не только Армения, но и Азербайджан, и даже Турция.

Тем не менее есть один непреложный факт, с которым не осмелятся спорить ни те ни другие. До сих пор на постсоветском пространстве был один-единственный конфликт, в котором не присутствовали российские войска, - конфликт вокруг Карабаха. В Приднестровье невозможность восстановить территориальную целостность Республики Молдова обеспечивается российской армией. В Абхазии и Южной Осетии невозможность восстановить территориальную целостность Грузии до признания независимости грузинских автономий Кремлем обеспечивалась "миротворцами СНГ" - теми же российскими военными. На Донбассе находятся российские военные и их наемники, зачастую с российскими паспортами. В войнах против Молдовы, Грузии и Украины использовались так называемые "добровольцы", попросту говоря - российские военные и чекисты со споротыми погонами.

В Карабахе до последнего времени все было иначе. Да, это был трагический конфликт, но это был столетний конфликт между армянским и азербайджанским народами, между Арменией и Азербайджаном. Даже в своих геополитических планах - например, когда в 90-е речь шла о свержении режима азербайджанского президента Абульфаза Эльчибея, который не захотел сотрудничать с Москвой, - Кремль вынужден был использовать армянское стремление отстоять Карабах, а не вмешиваться самому. Даже месяц назад, когда в Москве решили примерно наказать армян за "цветную революцию" и подорвать режим Николы Пашиняна, Кремль вынужден был использовать азербайджанское стремление возвратить Карабах, а не вмешиваться сам.

Но теперь всему этому настал конец. Причем нужно признать, что Путину даже ничего не нужно было придумывать. Сто лет назад, 10 августа 1920 года, когда Азербайджан уже был оккупирован большевиками, а Армянская республика еще сражалась, правительства РСФСР и Армении подписали соглашение, согласно которому российские красноармейцы заняли спорные регионы Карабаха, Зангезура и Нахичевани. В соглашении говорилось: "Занятие советскими войсками спорных территорий не предрешает вопрос о правах на эти территории Республики Армения или Азербайджанской Социалистической Советской Республики. Этим временным занятием РСФСР имеет ввиду создать благоприятные условия для мирного разрешения территориальных споров между Арменией и Азербайджаном на тех основах, которые будут установлены мирным договором, имеющим быть заключенным между РСФСР и Республикой Армения в скорейшем будущем".

Как видим, этот документ почти дословно повторяет соглашение, достигнутое сейчас президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении. При этом Российская Федерация - вновь гарант самого существования карабахских армян на их территориях. При этом Российская Федерация - гарант территориальной целостности Азербайджана. При этом Российская Федерация - гарант безопасности Армении. При этом Российская Федерация - гарант связи Армении с карабахскими армянами, армянской "дороги жизни". При этом Российская Федерация - гарант связи Азербайджана с Нахичеванью, а точнее - дороги из Азербайджана в Турцию, азербайджанской "дороги жизни". А ее военные самолеты уже пересекают воздушное пространство Грузии, чтобы обеспечить долгожданный мир.

Реальное решение конфликта откладывается на годы. Потому что все прекрасно понимают: не будет прямого нападения на российских военных, чтобы не спровоцировать очередную операцию по "принуждению к миру", как это уже было с Грузией. Дай бог, чтобы эти российские военные сами на себя не напали. Именно поэтому Ильхаму Алиеву так хочется, чтобы теперь в его стране были не только российские военные, но и турецкие - потому что никаких других гарантий безопасности у победившего Азербайджана теперь попросту нет. Как не было других гарантий безопасности у победившей Армении, кроме как пустить к себе российские военные базы.

И никто почему-то не задумывается о том, что если бы не было Ленина, Сталина, Путина, то весь этот кошмар мог бы уже давно завершиться - если не взаимопониманием, то сосуществованием ненавидящих друг друга народов, постоянно попадающих в своем ослеплении то в один, то в другой кремлевский капкан. Потому жандарму, чтобы быть гарантом порядка и попирать своими сапогами чужую землю, нужна война. Вечная война.