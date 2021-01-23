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В субботу в десятках городов по всему миру прошли акции солидарности с теми, кого в это время били и задерживали российские силовики. Пожалуй, мы стали свидетелями самой крупной мобилизации антипутинской диаспоры - и это в условиях ковидных ограничений. В Европе самые массовые акции состоялись в Берлине, Париже и Праге. Живущие там русские вышли с требованиями освобождения Алексея Навального и прекращения государственного террора в России. Их главный адресат - европейская политическая элита.



Париж. Митинг на площади Трокадеро. Фото Арины Макаровой

Из обращения организаторов парижского митинга к Совету Европы, ЕС и ОБСЕ:

"Смещение государственного аппарата России в сторону политики тотальных репрессий во всех измерениях (полиция, законодательная власть, суд) и использование методов, все больше напоминающих сталинскую эпоху, уже стало печальной реальностью для всех нас. Отсутствие быстрой однозначной реакции международного сообщества на эту новую волну репрессий может послужить "зеленым светом" для российских властей на пути к тотальному террору.

Мы призываем вас не ограничиваться обычными в таких ситуациях декларациями дипломатического характера, но и принять конкретные меры, задействовав все возможности ваших организаций и заручившись поддержкой со стороны наиболее отзывчивых европейских парламентариев и правительств.

Так, например, желательно было бы сформировать специальный международный комитет, включающий лучших экспертов из ваших организаций, для координации действий, расследований и заявлений различных заинтересованных служб и комиссий.

...Наконец, мы призываем вас требовать от Франции начала судебного расследования роли компании Yves Rocher и ее бывшего руководителя Брюно Лепру в политическом преследовании Алексея Навального".

А вот фрагмент проекта общей резолюции, предложенного Евгенией Чириковой (Эстония):

"Сегодня мы подошли к тому моменту, когда пора сказать "Хватит!":

- Хватит делать вид, что Путин и его шайка являются частью цивилизованного мира!

- Хватит делать вид, что Путин представляет интересы России и россиян!

- Хватит закрывать глаза на то, что Путин и его мафия узурпировали власть в России и силой удерживают власть в стране, полностью игнорируя право и законы России и ее международные обязательства!

- Хватит поддерживать сотрудничество с Путиным и остальными преступниками, которые его окружают, под видом "партнерства с Россией", которое важнее отдельных разногласий в области прав человека!

- Хватит закрывать глаза на репрессии, произвол, неконституционные законы, неправовые поправки в Конституцию и на все то, что собственно и представляет из себя путинский режим для большинства россиян!



Именно сегодня, в день, когда вся Россия выходит на улицы, несмотря на угрозу репрессий и физической расправы, мы просим вас пересмотреть стратегию отношений с Россией, просим вас отложить любые обсуждения сотрудничества и партнерства до тех пор, пока не будут решены более неотложные вопросы:

1. Освобождение политических заключенных (согласно спискам ПЦ "Мемориал", более 400 человек преследуются по политическим мотивам в России, большая часть из них находятся в местах лишениях свободы).

2. Отмена репрессивных законов, в том числе отмена статуса "иностранного агента" как для организаций, так и для физических лиц, а также отмена статуса "нежелательных организаций", которые ставят новый железный занавес и запрещают все контакты между людьми (people to people) без одобрения государственными органами России.

3. Приостановление принятия законопроекта о "гражданском образовании", который тормозит систему государственного регулирования всех мероприятий образовательного характера, в том числе нацеленных на расширение кругозора, профессиональный уровень и развития критического мышления.

4. Обеспечение свободной и честной избирательной кампании в Государственную думу в 2021-м, а также кампаний в региональные и местные органы власти и самоуправления с допуском широкого круга зарубежных наблюдателей и журналистов, аккредитацией независимых наблюдателей из России (в том числе наблюдателей-корреспондентов движения "Голос") и допуском независимых кандидатов (включая тех, против кого были возбуждены уголовные дела по политическим мотивам).

5. Отмена незаконно принятых в 2020 году поправок в Конституцию РФ.

6. Немедленно и безоговорочно остановить проект Nord Stream 2.

Мы считаем, что любые встречи и переговоры с Владимиром Путиным или с любыми лицами, занимающими государственные должности в России сегодня, которые выходят за рамки обсуждения этих пунктов, должны быть приостановлены и отложены не только ради улучшения ситуации в России, но и для сохранения безопасности в Европе".

Видео берлинского митинга:

Амстердам, торгпредство России:



Фото: Мария Козловская.

Акция у Пантеона в Риме:

Лондон, у российского посольства:

ААА! У нашего посольства в Лондоне натянули верёвку с синими трусами в знак поддержки Алексея Навального! pic.twitter.com/Blalrm4imc — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Прага. Митинг на площади Яна Палаха:



Фото: "Первый пражский"

Тбилиси. Акция "За свободу" у секции интересов России при посольстве Швейцарии (так после войны 2008 года стало называться бывшее посольство России):

В Израиле прошли самые крупные из зарубежных акций в поддержку Навального: в Тель-Авиве около 1500 человек вышли к российскому посольству, в Хайфе как минимум 600 человек - к консульству России.

Акции также состоялись в Вене, Хельсинки, Барселоне, Гааге, Копенгагене, Бонне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Мюнхене, Лимасоле, Кракове, Киеве. Жители Стамбула попытались провести пикет у консульства России, но их прогнали турецкие силовики. Митинговали и за океаном - в США (Нью-Йорк, Сиэтл, Бостон), Канаде (Торонто, Ванкувер). Акция прошла даже в Токио.