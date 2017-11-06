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новость Французский суд оставил под стражей Павленского и его соратницу

06.11.2017
Задержание Петра Павленского в Париже. Кадр видеозаписи
Задержание Петра Павленского в Париже. Кадр видеозаписи
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Суд в Париже отклонил апелляцию на арест российского художника-акциониста Петра Павленского и его соратницы Оксаны Шалыгиной, сообщает русская служба RFI. Оба обвиняемых присутствовали на закрытых слушаниях.

Павленскому и Шалыгиной вменяется порча чужого имущества общественно опасным способом. В ночь на 16 октября художник поджег фасад отделения Banque de France (французского центробанка) на площади Бастилии в Париже. Акция под названием Eclairage призывала к мировой революции. Павленский и его соратница были задержаны на месте поджога. Акциониста отправили на психиатрическую экспертизу, которая подтвердила его вменяемость.

С момента заключения под стражу Павленский держал сухую голодовку, сообщила в прошлую пятницу его адвокат Доминик Бейретер-Минков. Художник требовал проведения открытых судебных слушаний. Снял ли он голодовку, неизвестно.

Павленский и Шалыгина содержатся в одиночных камерах тюрьмы Флери-Мерожи под Парижем. Они проведут там несколько месяцев до начала слушаний по существу уголовного дела.

Согласно французскому уголовному законодательству, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, либо поставивший под угрозу жизни людей, может быть наказан тюремным заключением сроком до 10 лет и штрафом до 150 тысяч евро.

В мае этого года Павленский с женой и двумя дочерьми получил во Франции политическое убежище.

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06.11.2017
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