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новость Гасят по полной

Суд во Франции арестовал Павленского по обвинению в поджоге
19.10.2017
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Задержание Петра Павленского в Париже. Кадр видеозаписи.

Французский суд арестовал художника Петра Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину, сообщает Le Figaro. Прокуратура Парижа предъявила им обвинения в уничтожении чужого имущества общественно опасным способом за акцию Eclairage с поджогом здания Банка Франции.

Постановление об аресте было вынесено поздно вечером на закрытом заседании. Требуя открытых слушаний, Павленский объявил голодовку, сообщил адвокат художника.

Согласно французскому уголовному законодательству, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, либо поставивший под угрозу жизни людей, может быть наказан тюремным заключением сроком до 10 лет и штрафом до 150 тысяч евро.

В среду Павленского, задержанного после акции, поместили в спецотделение психиатрической больницы Святой Анны, входящее в систему МВД. В тот же день врачи провели экспертизу и признали художника вменяемым. Павленский был возвращен под стражу.

В России художник проходил психиатрическую экспертизу в московском Центре имени Сербского в рамках дела о поджоге двери здания ФСБ. Врачи признали Павленского полностью вменяемым.

В ночь на понедельник Павленский облил бензином и поджег два окна у входа в здание филиала Банка Франции на площади Бастилии. Художник назвал новую акцию Eclairage (освещение, подсветка, точка зрения - фр.). "Поджечь Банк Франции - значит пролить свет на правду, которую власти заставили нас забыть, - говорилось в заявлении Павленского. - Бастилия была разрушена восставшим народом; народ разрушил ее как символ деспотии и власти. На этом месте построен новый очаг рабства - банк, который предал революционеров и спонсировал преступный Версаль. Банк Франции занял место Бастилии, банкиры заняли место монархов. Великая Французская революция превратила Францию в символ свободы для всего мира. В 1917 году благодаря этому символу Россия устремилась к свободе. Но сто лет спустя повсюду снова царит тирания. Возрождение революционной Франции зажжет мировой пожар революций. В этом огне начнется освобождение России".

Банк Франции подал иск о возмещении ущерба.

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином входную дверь подъезда № 1 здания ФСБ России и поджег ее. "Горящая дверь Лубянки - это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе... Но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пойти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс", - говорилось в манифесте акции "Угроза".

Художник, вставший перед горящей дверью, был почти сразу же задержан. На другой день его арестовали.

8 июня Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным в "повреждении объекта культурного наследия" и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей ( Видео ВИДЕО). Художника освободили в зале суда. Также Павленский должен будет выплатить войсковой части № 55002 как потерпевшей стороне 481 461 рубль 83 копейки по гражданскому иску. Павленский заявил, что оплачивать штраф не будет. "Преступления не было - оплачивать нечего, - заявил художник. Суд Мещанский, и приговор мещанский".

В январе Павленский сообщил, что эмигрировал из России вместе с соратницей Шалыгиной и двумя дочерьми после попытки его "политической ликвидации с помощью операции силовых структур". Под "провокацией спецслужб" художник имел в виду обвинение его и Шалыгиной в сексуальном насилии со стороны актрисы Анастасии Слониной.

4 мая стало известно, что Павленский получил политическое убежище во Франции.

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19.10.2017
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