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Российский художник-акционист Петр Павленский задержан в Париже после ночной акции с поджогом дверей в здании Банка Франции. Об этом сообщает французская феминистка, участница акций группы Femen Сара Константэн.

По словам Константэн, Павленский назвал свою акцию "Мировой пожар революции". В своем заявлении художник осуждает "банкиров, занявших место монархов". Поджег был совершен в 4:10 (5:10 мск) в понедельник.

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином входную дверь подъезда № 1 здания ФСБ России и поджег ее. "Горящая дверь Лубянки - это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе... Но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пойти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс", - говорилось в манифесте акции "Угроза".

Художник, вставший перед горящей дверью, был почти сразу же задержан. На другой день его арестовали.

8 июня Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным в "повреждении объекта культурного наследия" и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей ( ВИДЕО). Художника освободили в зале суда. Также Павленский должен будет выплатить войсковой части № 55002 как потерпевшей стороне 481 461 рубль 83 копейки по гражданскому иску. Павленский заявил, что оплачивать штраф не будет. "Преступления не было - оплачивать нечего, - заявил художник. Суд Мещанский, и приговор мещанский".

В январе сообщил, что эмигрировал из России вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми после попытки его "политической ликвидации с помощью операции силовых структур". Под "провокацией спецслужб" художник имел в виду обвинение его и Шалыгиной в сексуальном насилии со стороны актрисы Анастасии Слониной.

4 мая стало известно, что Павленский получил политическое убежище во Франции.