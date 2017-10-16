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Также: Европа, Арт, Криминал, Россия, Мир, Культура, Происшествия, Политика | Персоны: Петр Павленский

новость В Париже задержан акционист Павленский после акции с поджогом двери Банка Франции

16.10.2017
Акция Петра Павленского в Париже. Фото: Сара Константэн
Акция Петра Павленского в Париже. Фото: Сара Константэн
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Российский художник-акционист Петр Павленский задержан в Париже после ночной акции с поджогом дверей в здании Банка Франции. Об этом сообщает французская феминистка, участница акций группы Femen Сара Константэн.

По словам Константэн, Павленский назвал свою акцию "Мировой пожар революции". В своем заявлении художник осуждает "банкиров, занявших место монархов". Поджег был совершен в 4:10 (5:10 мск) в понедельник.

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином входную дверь подъезда № 1 здания ФСБ России и поджег ее. "Горящая дверь Лубянки - это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе... Но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пойти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс", - говорилось в манифесте акции "Угроза".

Художник, вставший перед горящей дверью, был почти сразу же задержан. На другой день его арестовали.

8 июня Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным в "повреждении объекта культурного наследия" и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей ( Видео ВИДЕО). Художника освободили в зале суда. Также Павленский должен будет выплатить войсковой части № 55002 как потерпевшей стороне 481 461 рубль 83 копейки по гражданскому иску. Павленский заявил, что оплачивать штраф не будет. "Преступления не было - оплачивать нечего, - заявил художник. Суд Мещанский, и приговор мещанский".

В январе сообщил, что эмигрировал из России вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми после попытки его "политической ликвидации с помощью операции силовых структур". Под "провокацией спецслужб" художник имел в виду обвинение его и Шалыгиной в сексуальном насилии со стороны актрисы Анастасии Слониной.

4 мая стало известно, что Павленский получил политическое убежище во Франции.

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16.10.2017
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Здание ФСБ России. Фото Mosday.Ru

Террористы из ФСБ: экспертиза по делу Павленского

06.06.2016

В суде по делу об акции Петра Павленского "Угроза" защита представила экспертное заключение историка Никиты Петрова. Он ответил на вопросы о том, является ли ФСБ преемницей советских органов, занимались ли эти органы терроризмом и с какой целью. Публикуем документ полностью.

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