Реклама

На парламентских выборах в Чехии уверенную победу одержало правоцентристское движение "Акция недовольных граждан" (Akce nespokojených občanů, ANO) миллиардера Андрея Бабиша. Об этом сообщает Reuters.

Движение ANO набрало 29,6 процентов голосов избирателей, почти втрое больше, чем его ближайшие преследователи. Это дает партии Бабиша 78 мест в новом составе парламента. На втором месте Гражданская демократическая партия - 11,3 процента, 25 депутатов. По 22 места в парламенте получат Пиратская партия, набравшая 10,8 процента голосов, и крайне правая партия "Свобода и прямая демократия"(10,64).

Правящая Социал-демократическая партия получила в новом парламенте лишь 15 мест. Столько же депутатов будет у Коммунистической партии Чехии и Моравии.

Всего по итогам голосования в чешский парламент прошли девять партий. Явка избирателей составила 60,6 процента.

В ходе предвыборной кампании Бабиш обещал бороться с коррупцией, использовать в свой бизнес-опыт в правительство, а также противостоять более глубокой интеграции страны в Европейский союз и любым усилиям Брюсселя заставить Чехию принять по квоте свыше 10 миллионов беженцев.

"Я считаю, что мы сформируем правительство, которое станет единой командой, - заявил Бабиш после объявления результатов голосования. Мы хотим выполнить нашу программу ради улучшения жизни в нашей стране".

В прошлом составе парламента у ANO было 47 депутатов. Партия входила в правящую коалицию и делегировала в правительство шесть министров. Бабиш, занимавший пост министра финансов, в мае этого года был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в незаконном получении субсидии ЕС в два миллиона долларов. Против него было инициировано соответствующее расследование. Сам Бабиш все обвинения отрицает.