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Также: Портников, Украина, Россия, История, Право, Колонки, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья С судетской непосредственностью

Виталий Портников, 12.10.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Законы продвижения

Когда Путин вторгнется в центр Украины, оптимисты скажут, что эта территория всегда была частью Российской империи и российский президент просто хочет ее интеграции в Таможенный союз. Когда Путин разбомбит Киев, оптимисты напомнят, что в городе была ужасная сталинская архитектура, а теперь есть шанс выстроить новый Софийский собор и новую Лавру взамен утраченных.

Виталий Портников
05.09.2014

Выступление чешского президента Милоша Земана с предложением признать аннексию Крыма свершившимся фактом и "заплатить" Украине за согласие смириться с отторжением части ее территории - не просто инициатива очередного "полезного идиота" Кремля. Это еще и отражение усталости части западного политического истеблишмента от конфликта с Россией - собственно, поэтому Земан и вышел на трибуну ПАСЕ.

Многим западным политикам действительно кажется, что скоро все закончится и станет как было до путинского вторжения в Крым. Россия понемногу отползет от Донбасса, согласится с заменой своих войск и наемников миротворцами ООН, а что там дальше будет с разрушенной территорией и распропагандированным населением - это уже дело Украины. А из Крыма уйти нелегко, Путина оттуда не выкуришь, поэтому гораздо проще "нагнуть" не его, а украинцев, заставив их смириться с фактом аннексии. А дальше все будут жить-поживать, российского добра наживать.

Это опасная иллюзия. Примечательно, что Земан выступил со своей зажигательной речью как раз в годовщину передачи Гитлеру чехословацких Судет. Тогда тоже была иллюзия, что фюрер удовлетворится этой территорией и главная задача западных гарантов территориальной целостности Чехословакии (да-да, Великобритания и Франция были такими же гарантами целостности Чехословакии, как подписанты Будапештского меморандума - гарантами целостности Украины) - это успокоить потенциального агрессора. Поскольку никакой возможности заставить Гитлера отказаться от Судет не было, было решено нагнуть Бенеша - и в результате спустя короткое время уже вся Чехословакия исчезла с политической карты Европы. Помогло ли это предотвратить Вторую мировую войну? А как же.

Поразительно, что из этой истории многие на Западе до сих пор не сделали никаких выводов. Что апологетом признания "свершившихся фактов" выступает именно чешский, а не какой-то другой президент - это как раз неудивительно. Десятилетия оккупации - а в Чехословакии годы немецкого кошмара быстро сменились советским - воспитывают не только героев, но и коллаборационистов, убежденных, что с силой нужно считаться и ей опасно противостоять.

Земан - типичный представитель этой "нации страха", и ему призвать украинцев смириться и взять деньги гораздо проще, чем политику из какой-нибудь не знавшей советского сапога страны, пусть и пропутински настроенному. Но весь этот анализ психологии капитуляции не отменяет одного простого факта: изнасилование Чехословакии не сработало. Изнасилование и предательство не работают никогда.

Если Западу действительно хочется закрыть крымский вопрос, нужно действовать совершенно иначе. Никогда, ни при каких условиях не признавать результаты аннексии Крыма. Никогда, ни при каких условиях не отменять санкции против России - более того, ужесточать их с каждым годом продолжения аннексии. Принять Украину в НАТО и разместить на ее территории вооруженные силы альянса. Словом, сделать невозможным даже мечты о войне с этой страной.

Я вовсе не стану утверждать, что эти меры гарантируют возвращение Крыма. Но они гарантируют самое главное - что Крым, даже аннексированный, будет единичным случаем, частной иллюстрацией государственного безумия и возмездия за него. В противном случае право силы рано или поздно заменит международное право, как это уже было во времена аннексии Судет.

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Виталий Портников, 12.10.2017
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Российская проказа

Виталий Портников, 11.08.2017

Для человека, понимающего, что империалистическое помешательство - главная проблема россиян, Путин, Ходорковский, Навальный или Удальцов выглядят пациентами одного и того же лепрозория, только разведенными по разным палатам. Именно эта общность заболевания и вселяет настоящий ужас.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Международный Меджлис

Виталий Портников, 21.04.2017

Россия не отменит запрет Меджлиса. Ведь выполнить решение Международного суда ООН - это значит не просто поставить под сомнение выводы собственного "правосудия", но и разрешить свободные выборы, пусть даже для одного народа. И получить легитимных представителей этого народа, пользующихся куда большим доверием, чем разнообразные крымские гауляйтеры.

Борис Соколов. Фото с сайта www.robertamsterdam.com

Родом из судетства

Борис Соколов, 03.03.2014

Как и в случае с Австрией, преступление Гитлера состояло не в том, что он оккупировал и аннексировал территорию против воли ее населения, а в том, что он сделал это с явным нарушением международного права, с помощью угрозы войны и подрывной деятельности против Чехословакии. Ровно тем же занимается Путин в Крыму, да и по всей Украине, стремясь дестабилизировать новое правительство.
Карта Крыма

Крымское право

Борис Соколов, 11.03.2014

Кто хозяин на крымской земле? Историк Борис Соколов - о том, как менялся статус этой территории и этнический состав населения, как принималось решение о присоединении Крыма к Украине и как выглядит нынешняя оккупация с точки зрения международного права.

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