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Выступление чешского президента Милоша Земана с предложением признать аннексию Крыма свершившимся фактом и "заплатить" Украине за согласие смириться с отторжением части ее территории - не просто инициатива очередного "полезного идиота" Кремля. Это еще и отражение усталости части западного политического истеблишмента от конфликта с Россией - собственно, поэтому Земан и вышел на трибуну ПАСЕ.

Многим западным политикам действительно кажется, что скоро все закончится и станет как было до путинского вторжения в Крым. Россия понемногу отползет от Донбасса, согласится с заменой своих войск и наемников миротворцами ООН, а что там дальше будет с разрушенной территорией и распропагандированным населением - это уже дело Украины. А из Крыма уйти нелегко, Путина оттуда не выкуришь, поэтому гораздо проще "нагнуть" не его, а украинцев, заставив их смириться с фактом аннексии. А дальше все будут жить-поживать, российского добра наживать.

Это опасная иллюзия. Примечательно, что Земан выступил со своей зажигательной речью как раз в годовщину передачи Гитлеру чехословацких Судет. Тогда тоже была иллюзия, что фюрер удовлетворится этой территорией и главная задача западных гарантов территориальной целостности Чехословакии (да-да, Великобритания и Франция были такими же гарантами целостности Чехословакии, как подписанты Будапештского меморандума - гарантами целостности Украины) - это успокоить потенциального агрессора. Поскольку никакой возможности заставить Гитлера отказаться от Судет не было, было решено нагнуть Бенеша - и в результате спустя короткое время уже вся Чехословакия исчезла с политической карты Европы. Помогло ли это предотвратить Вторую мировую войну? А как же.

Поразительно, что из этой истории многие на Западе до сих пор не сделали никаких выводов. Что апологетом признания "свершившихся фактов" выступает именно чешский, а не какой-то другой президент - это как раз неудивительно. Десятилетия оккупации - а в Чехословакии годы немецкого кошмара быстро сменились советским - воспитывают не только героев, но и коллаборационистов, убежденных, что с силой нужно считаться и ей опасно противостоять.

Земан - типичный представитель этой "нации страха", и ему призвать украинцев смириться и взять деньги гораздо проще, чем политику из какой-нибудь не знавшей советского сапога страны, пусть и пропутински настроенному. Но весь этот анализ психологии капитуляции не отменяет одного простого факта: изнасилование Чехословакии не сработало. Изнасилование и предательство не работают никогда.

Если Западу действительно хочется закрыть крымский вопрос, нужно действовать совершенно иначе. Никогда, ни при каких условиях не признавать результаты аннексии Крыма. Никогда, ни при каких условиях не отменять санкции против России - более того, ужесточать их с каждым годом продолжения аннексии. Принять Украину в НАТО и разместить на ее территории вооруженные силы альянса. Словом, сделать невозможным даже мечты о войне с этой страной.

Я вовсе не стану утверждать, что эти меры гарантируют возвращение Крыма. Но они гарантируют самое главное - что Крым, даже аннексированный, будет единичным случаем, частной иллюстрацией государственного безумия и возмездия за него. В противном случае право силы рано или поздно заменит международное право, как это уже было во времена аннексии Судет.