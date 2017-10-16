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На Мальте в собственной машине взорвана журналистка Дафне Каруана Галиция, автор антикоррупционных расследований по материалам "Панамского архива", сообщает The Guardian. Одним из фигурантов ее публикаций был премьер-министр страны Джозеф Мускат.

Мощное взрывное устройство в автомобиле журналистки Peugeot 108 сработало, когда она находилась рядом со своим домом. Машину разорвало на несколько частей. Первым свидетелем произошедшего стал один из сыновей Каруаны Галиции, который услышал звук взрыва и выбежал из дома на улицу. Тело погибшей пока не опознано.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство.

Последнюю запись в блоге Каруана Галиция сделала за полчаса до гибели.

1 октября Галиция пожаловалась в полицию, что неизвестные угрожают ей убийством.

В расследованиях Галиции про Муската говорилось про связь премьер-министра и двух его ближайших помощников с офшорными компаниями, которые занимались продажей паспортов Мальты и получали деньги от властей Азербайджана. В частности, из панамских документов следовало, что компания жены Муската получала платежи от дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В связи с коррупционным скандалом были назначены досрочные парламентские выборы, они состоялись в июне. По их итогам Мускат снова получил кресло премьер-министра.

Сам чиновник назвал случившееся "варварским нападением" и пообещал привлечь к расследованию убийства иностранные спецслужбы, в то числе американскую ФБР.

Другие публикации журналистки касались отмывания денег в банках островного государства и связей азартных онлайн-игр с местной мафией. Как отмечается, аудитория некоторых статей в ее блоге превышала совокупное количество читателей всей мальтийской прессы.

Каруане Галиции было 53 года, у нее остались муж и трое сыновей.

Первые данные из "панамского архива" были опубликованы 3 апреля 2016 года. Речь в расследовании шла о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями. Расследование базировалось на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

4 сентября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал доклад по материалам архива, в котором говорилось, что власти Азербайджана с 2012 по 2014 год отмыли через фиктивные компании в Британии почти три миллиарда долларов. Как утверждалось, эти деньги впоследствии пошли на покупку предметов роскоши и взятки европейским политикам, лоббировавшим интересы Азербайджана и блокировавшим резолюции о нарушении прав человека в стране.