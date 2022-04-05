



От редакции



Новые невыносимые кадры из Киевской области. Замученные, застреленные, сожженные жители Бучи. Убитые семьи с детьми. К картинам, от которых нельзя отворачиваться, прилагаются тексты. В них максимально откровенно говорится о целях и методах России в войне против Украины и Запада. Превозмогая отвращение, мы должны эти тексты прочесть.



Программа уничтожения Украины и украинцев была опубликована на сайте главного российского информагентства в тот момент, когда Буча стала главной темой мировых новостей. Установочная статья "Что Россия должна сделать с Украиной" - опус магнум кремлевской философической обслуги, давно приравнявшей перо к пыточной швабре. А сегодня член высшего руководства РФ выпустил аналогичный манифест за своей подписью. В Димоне, независимо от его реального аппаратного веса, не осталось ничего комического. Домик для уточек оказался логовом зверя.



Вот основные тезисы Медведева и колумниста РИА "Новости" Сергейцева.



"Украинство - фейк", "украинизм - искусственная антирусская конструкция". Та часть Украины, которую удастся захватить, будет переименована в "народные республики", насильственными методами "интегрирована в русскую цивилизацию", "деевропеизирована". Цель - "изменить сознание" украинцев. Гражданское население Украины - "пассивные нацисты". Оно должно понести "справедливое наказание" в виде страданий и тягот войны (трагедии "идут на пользу" непокорным народам). Затем украинцев ждет "перевоспитание, которое достигается идеологическими репрессиями... и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования". Следующее поколение должно полностью отказаться от украинской идентичности для "искупления вины перед Россией". Лучший метод борьбы с украинскими патриотами - бомба.



От теории - к практике. Дикие хотелки русификаторов, их зловеще-безграмотные нарративы начали реализовываться: в Киевской области - массовые убийства, в Мариуполе - блокадное истребление и депортации, в Херсоне - пока точечные расправы и пытки, убитых уже десятки.



Все оккупированные города и села становятся "русским полем экспериментов". В этой ситуации любое тактическое отступление украинской армии грозит тяжелейшими последствиями, и наоборот, отвоевание территорий останавливает террор и геноцид.

Запад больше не может делать вид, что речь идет "всего лишь" о неспровоцированной агрессии с использованием запрещенных методов ведения войны. Дело обстоит гораздо хуже.

Если до сих пор Путин отказывал Украине в праве на государственность и суверенитет, но теперь объявлена и начала исполняться программа уничтожения нации - независимо от того, как будут квалифицированы с точки зрения международного права те или иные преступления оккупантов - уже совершенные и те, что совершаются прямо сейчас.

У Запада больше нет времени на раздумья, нет права на невмешательство.