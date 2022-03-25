Следственный комитет открыл более 10 уголовных дел по новой статье "Распространение фейков о деятельности вооруженных сил" (статья 207.3 УК). Дела по аналогичной административной статье "Дискредитация вооруженных сил" (статья 20.3.3 КоАП) исчисляются сотнями. Даже самое беззубое миротворческое высказывание расценивается как "национал-предательство".



Известно о первом аресте: в СИЗО отправлен техник запасного пункта управления московского главка МВД Сергей Клоков. Ему предъявлены пункты "а", "б", и "д" части 2 статьи 207.3: "распространение фейков" с использованием служебного положения, в составе "группы лиц или организованной группы" и "по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы". К сожалению, найти публикации Клокова не удалось. Как сообщил адвокат Даниил Берман, Клокову ставят в вину то, что он распространил "заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании вооруженных сил", сделав 9 марта два телефонных звонка неустановленным лицам, живущим в Крыму и Московской области. Берман подчеркивает, что в деле нет судебной санкции на прослушку Клокова.

Как и Клокову, публицисту Александру Невзорову грозит от 5 до 10 лет заключения. Против него открыто дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил по мотивам политической ненависти) за две публикаци в Инстаграме от 9 и 19 марта о российском ударе по роддому Мариуполя. Невзоров находится за границей, но намерен вернуться в Россию. В открытом письме председателю СК Александру Бастрыкину Невзоров ссылается на Конституцию и призывает "закрыть это нелепое дело".

На Александра Невзорова открыли уголовное дело по новой статье УК "распространение правды о военных преступлениях РФ в Украине". За рассказ об обстреле роддома в Мариуполе pic.twitter.com/x5oExPPMDx — Грани.Ру (@GraniTweet) March 22, 2022

До трех лет лишения свободы по 1-й части статьи 207.3 грозит пенсионерке Марине Новиковой из закрытого города Северска Томской области за публикации в телеграм-канале "Правда города Северска".

63-летняя сибирячка Марина Новикова в своем телеграм-канале призывала сограждан не молчать, а также публиковала видео из Украины. За это против нее открыли одно из первых уголовных дел по новой статье УК "Распространение правды о военных преступлениях РФ в Украине" pic.twitter.com/Xh7eGqozDt — Грани.Ру (@GraniTweet) March 17, 2022

Против украинского журналиста Дмитрия Гордона СК возбудил дело сразу по трем статьям: помимо новой статьи о "фейках" ему вменяются публичные призывы к развязыванию агрессивной войны через СМИ (часть 2 статьи 354) и возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282). По версии СК, Гордон "в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия". Также он якобы "публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения" и распространил "заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан вооруженными силами Российской Федерации".

Кулинарного блогера Веронику Белоцерковскую, живущую во Франции, преследуют по пункту "д" части 2 статьи 207.3. По версии СК, ее инстаграм-посты содержат "заведомо ложные сведения об использовании вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины". Тем самым Белоцерковская "дискредитировала органы государственной власти и вооруженные силы Российской Федерации".

Журналиста из Кемерова Андрея Новашова преследуют по части 1 статьи 207.3 за то, что он во "Вконтакте" репостнул текст "Мариуполь. блокада" - рассказ советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о семи днях осады города, переведенный на русский Викторией Ивлевой. Текст, по версии СК, содержит "заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения гражданской инфраструктуры и гражданского населения Украины". У Новашова прошел обыск, следователь предложил ему "извиниться перед лицом вооруженных сил". Тот отказался. Новашов сотрудничал с изданиями "Сибирь. реалии" и "Тайга.инфо". Ему грозит до 3 лет заключения.

Городской суд Петрозаводска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий руководительнице художественной студии Ирине Быстровой, которая публиковала антивоенные посты на своей странице во "Вконтакте". Ее обвиняют в публикации ложных сведений об армии (статья 207.3) и в пропаганде терроризма (статья 205.2 УК). Быстровой запретили запретили посещать общественные мероприятия, выезжать из города и пользоваться средствами связи, за исключением вызова экстренных служб. Ей можно общаться только с матерью, адвокатом и следователем. 23 марта сотрудники карельского УФСБ провели у Быстровой пятичасовой обыск, в ходе которого изъяли компьютер и телефоны, а затем ее увезли на допрос. Во время обыска к Быстровой приезжала скорая - у нее поднялось давление. Медицинская помощь также понадобилась ее матери с инвалидностью: она недавно переболела коронавирусом, перенесла инсульт и не способна передвигаться самостоятельно.

Нижегородской журналистке Наталье Резонтовой, обвиняемой по местному "санитарному делу" (часть 1 статьи 236 УК) за призывы выходить на митинг в поддержку Алексея Навального, ужесточили меру пресечения с запрета определенных действий (ей было нельзя пользоваться интернетом и общаться с другими подозреваемыми) до домашнего ареста. Все из-за того, что в феврале она дважды была задержана, когда проходила по Нижнему Новгороду с желто-синей сумкой, причем в первый раз на сумке была надпись "Нет войне".

В московском аэропорту Внуково тоже задерживают за символику. "Патриоту не понравилась моя сумка с портретом Путина. Он вызвал полицию", - рассказала одна из задержанных. Ее отвезли в полицию и составили протокол по статье 20.3.3 КоАП. Полицейские объяснили, что Путин - верховный главнокомандующий. "Таким образом (задержанная. - Ред.) осуществила публичные действия, демонстрирующие ее личные отношения к президенту, тем самым в лице главнокомандующего дискредитировала вооруженные силы РФ и специальную операцию", - говорится в протоколе.

Москвичку Екатерину Воробьеву оштрафовали на 50 тысяч рублей за надпись на рюкзаке.

В Краснодаре полицейские составили протоколы о несогласованном публичном мероприятии и о дискредитации вооруженных сил на супругов Александра Рунова и Екатерину Егорову, а также на их знакомого Владимира Куркина. При этом в пикете стоял только Рунов.

На 50 тысяч рублей оштрафовали Дмитрия Резникова за плакат с восемью звездочками, с которым он 13 марта провел пикет на Тверской улице в Москве. Звездочки тоже дискредитируют вооруженные силы РФ.

В Томске Тараса Кузнецова оштрафовали на 30 тысяч рублей, а Станислава Кармакских - на 45 тысяч за "молчаливую поддержку" антивоенной акции.

Советский лозунг "Миру - мир" тоже дискредитирует российскую армию. Военный пенсионер Сергей Литвин из Ульяновска оштрафован на 30 тысяч рублей.

Против российской агрессии протестуют и некоторые крымчане. В оккупированном Симферополе за "дискредитацию" армии на 30 тысяч рублей оштрафовали Анжелику Косареву, которая стояла с плакатом "Я за мир".

В Костромской области Красносельский райсуд счел, что иерей Иоанн Бурдин, настоятель храма Воскресения Христова в деревне Карабаново, "дискредитировал" армию антивоенной проповедью, которую произнес 6 марта на воскресной литургии, а также тем, что на сайте деревенского прихода было размещено обращение "Нет войне". Его оштрафовали на 35 тысяч рублей. Как говорилось в протоколе, составленном на Бурдина, он "дискредитировал" вооруженные силы, "внушая прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах... жителей Украины (братьев и сестер во Христе)". В обращении, которое вместе с Бурдиным подписал протоиерей Георгий Эдельштейн, говорилось: "Мы, христиане, не смеем оставаться в стороне, когда брат убивает брата, христианин - христианина. Мы не можем стыдливо прикрывать глаза и называть черное белым, зло - добром, говорить, что и Авель, вероятно, был не прав, провоцируя своего старшего брата".



Иерей Иоанн Бурдин

В Красноярске Центральный райсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку Веру Котову за "дискредитирующую армию" надпись "Нет войне" на памятнике Владимиру Ленину. В протоколе полицейские указали, что активистка нанесла надпись "путем удаления снежного покрова с гранитного основания памятника".

В Калуге активиста КПРФ Константина Ларионова задержали за видеообращение "Нет войне с Украиной". Согласно протоколу, оперативники ЦПЭ нашли ролик на странице Ларионова во "Вконтакте", а потом ФСБ обнаружила видео в его телеграм-канале.

Раньше лозунг "Фашизм не пройдет" использовали сторонники "русской весны", теперь и эти слова дискредитируют вооруженные силы РФ. Вдова Сергея Мохнаткина Анна Кречетова оштрафована за пикет с этим плакатом на 50 тысяч рублей.

Плевок в букву "Z" тоже считается дискредитаций. Рашистская свастика священна.