Тверской райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры признал "экстремистской организацией" корпорацию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp. Обе соцсети в России были заблокированы еще до суда.

Прокурорский иск был подан сразу после известия об изменении правил модерации Фейсбука и Инстаграма: там временно разрешили посты с пожеланиями смерти или призывами к насилию над Путиным, Лукашенко и российскими военными. Затем, правда, Meta снова ввела запрет на призывы к убийству глав государств - и на этом основании Фейсбук забанил пост "Граней" со ссылкой на колонку Александра Скобова.

Приводим его комментарий к сегодняшнему решению Тверского суда.

"Шемякин суд" путинского фашистского режима признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России. Под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram.

То есть это уже не просто блокировка. Это значит, что через некоторое время от пользователей начнут под угрозой уголовного преследования требовать удаления своих аккаунтов. Сначала индивидуально. Потому что охранке контент показался подозрительным. А потом и массово. В конце концов само наличие у гражданина РФ аккаунта в Фейсбуке начнет трактоваться как уголовно наказуемое деяние. Понадобятся ли для этого какие-либо дополнения в "законодательную базу", уже не важно. Мелочи.

А там и Госдура подсуетится. Примет закон об уголовной ответственности за использование средств обхода блокировок. За само их наличие на устройстве. Просто надо понимать: за зачистку информационного пространства от любого неподцензурного контента правящая в РФ фашистская клика взялась всерьез. Она реально грезит о таком же железном занавесе, который был в СССР. Она реально восстанавливает полноценный тоталитаризм. На этот раз - в форме классического фашизма. И не случайно завершение процесса окончательного перерождения путинского режима в тоталитарно-фашистский совпало с развязыванием им Третьей мировой войны. Это два неразрывно связанных процесса.

Так что пугалки и "гибридные имитации" предыдущих лет закончились. Кстати, поступает информация, что власти начали ограничивать выезд. Все больше случаев, когда отказывают в загранпаспорте или просто заворачивают на границе. Просто потому, что ФСБ посчитала выезд данного гражданина потенциально угрожающим "национальной безопасности". Есть у них "полузаконные" правила на этот счет. То самое "спящее" репрессивно-запретительное законодательство, которое тщательно отстраивалось годами, но почти не использовалось. Вот теперь его активно "пробуждают".

Это не значит, что будет восстановлена советская система с выездом только по особому разрешению, которое надо было долго и нудно получать. Просто власти получат право "заворачивать" на границе любого по своему усмотрению и без объяснения причин. И будут этим правом достаточно широко пользоваться. Если раньше любой недовольный, которому грозило если и не уголовное преследование, то хотя бы потеря любимой работы, был уверен, что на худой конец он всегда сможет уехать, то теперь такой уверенности не будет ни у кого.

Это значит, что от политики выдавливания недовольных из страны режим переходит к политике принуждения их к встраиванию в систему. К подчинению системе, к работе на нее. А это и есть переход от авторитарной деполитизации к тоталитарной политической мобилизации. Умеренно-либеральная публика чувствовала себя относительно комфортно потому, что была уверена: уж свобода выезда никуда не денется. Теперь у нее отберут и эту последнюю игрушку.

У многих это породит чувство беспомощности и беззащитности. Любопытно, многих ли это сломает, заставит идти на поклон фашистскому Зверю?