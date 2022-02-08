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Также: Украина, Война, Президент, Европа, Россия, Мир, Политика | Персоны: Эмманюэль Макрон, Владимир Путин

статья Путешествие на край стола

08.02.2022

После переговоров с кремлевским шантажистом Эмманюэль Макрон отправился в Киев. Заявленная цель - отвести немедленную угрозу российского вторжения и запустить переговорные процессы по Донбассу и "конкретных гарантиях безопасности" в Европе.

Идет ли речь о согласованной попытке западных союзников выиграть время и дать возможность Путину отступить, сохранив лицо? Или возникла опасность "компромисса", усиления давления на Украину, срыва западных солидарных усилий, военных и санкционных?

Переговоры Макрона и Путина в Кремле заняли больше пяти часов. Встрече предшествовали три телефонных разговора и интенсивные консультации французского президента с Вашингтоном и европейскими союзниками. На пресс-конференции в Кремле Макрон заявил, что начинается новый дипломатический этап - ближайшие дни и недели будут решающими. После визита в Киев он снова созвонится с Путиным, встретится с канцлером ФРГ и президентом Польши.

В прессу просочились данные о конкретной "уступке" со стороны Путина - он, так и быть, выведет российские войска и технику из Беларуси по завершении маневров "Союзная решимость - 2022".

Французский президент, возглавивший Совет ЕС в разгар предвыборной кампании, говорит о каком-то новом дипломатическом процессе, который позволит выйти из тупика, о "новаторских" идеях в области европейской безопасности (упоминание Макроном нового "европейского диалога" по вопросам безопасности в середине января вызвало нешуточный переполох - союзников пришлось успокаивать). Макрон старательно подчеркивает, что речь ни в коем случае не идет об отмене фундаментальных принципов ОБСЕ и НАТО. Тогда о чем? Вновь упоминается возможность переговоров по ракетам средней и меньшей дальности, по ограничению военных учений. В Москве неоднократно заявляли, что это второстепенные вопросы, главное российское требование касается расширения НАТО.

"Представьте, что Украина - член НАТО, - пугал Путин французских журналистов на вчерашней пресс-конференции. - Пятая статья не отменена, наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что 5-я статья - это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. И я спросил на пресс-конференции в прошлый раз: нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов: вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет".

Накануне поездки в Москву Макрон намекал на уступки Путину ("не ждем односторонних жестов", уважаем "травмы великой нации"). Говоря о невозможности запретить расширение НАТО, на пресс-конференции он упомянул Финляндию и Швецию (в кремлевском транскрипте из-за ошибки переводчика она превратилась в Швейцарию), а затем - "права европейских стран, не участвующих в нынешних разногласиях". Тем самым Макрон дает понять: Украина - особый случай. Более того, в самолете по дороге в Москву он признал, что "финляндизация" Украины - один из рассматриваемых вариантов сделки с Кремлем.

Макрон и Путин еще сидели за огромным белым столом, когда глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба выпустил твит про "красные линии" Украины: никаких территориальных уступок, никакого "прямого диалога" с российской оккупационной администрацией ОРДЛО.

В Киеве напоминают, что минские соглашения в их российской интерпретации - не меньшая угроза для суверенитета Украины, чем военная группировка близ ее границ. Путин по этому поводу выдал очередную присказку насильника: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

Если, как утверждают источники Financial Times, Макрон действительно выходит на "сделку" и Путин обещает не предпринимать новых "военных инициатив", что насильнику предложено взамен?

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