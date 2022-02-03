О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.283947.html
Также: Портников, Президент, Украина, Война, Колонки, Россия, Европа, Политика, Российско-американские отношения, Азия, Мир, США | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Понтующийся пьет до дна

Виталий Портников, 03.02.2022

102797

Наблюдать за тем, как Владимир Путин вместе с соратниками, дипломатами и пропагандистами пытается отползти от последнего окопа и вместе с тем не потерять лицо, можно до бесконечности. Еще недавно в Кремле делали многозначительные паузы, когда отвечали на вопрос, нападет ли Россия на Украину в случае, если Запад не согласится с наглым ультиматумом российского президента об ограничении суверенитета НАТО и бывших советских республик. Сейчас постоянный представитель России при ООН Василий Небензя делано удивляется, когда Москву подозревают в готовности напасть на Украину в случае, если в НАТО не согласятся с российскими требованиями. Но тогда возникает простой вопрос: а зачем вообще Россия выдвигала ультиматум, если не собиралась применять силу и при этом прекрасно понимала, что нет в НАТО такой страны, которая согласилась бы с подобным подходом?

Брали на понт. Сами себя убедили, что все испугаются и капитулируют. В результате добились совершенно противоположного эффекта. Украинский вопрос превратился в центральный вопрос мировой политики - даже в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс, ее война с Украиной воспринималась скорее как локальный конфликт на постсоветском пространстве. Неприятно, конечно, но непосредственно Западу не угрожает, ограничимся осторожными санкциями. Теперь оказалось, что вопрос выживания Украины - это вопрос выживания Запада как цивилизации. Потому что, если согласиться с российским подходом, то завтра западным странам будут диктовать правила игры из Москвы, а послезавтра - из Пекина. Вернее, из Пекина - уже вчера.

Именно поэтому Киев, а не Москва внезапно стал центром мировой дипломатии. Путину остается жаловаться на жизнь президенту Ирана и премьер-министру Венгрии (Орбан, разумеется, поддержал ответ НАТО на российский ультиматум, но в Кремле об этом не упоминал). В Киеве уже побывали премьер-министры Великобритании, Польши и Нидерландов - кого здесь только не будет в ближайшие недели! Именно поэтому российские требования ограничить чужой суверенитет вызвали тревогу в нейтральных странах - и в Швеции, и тем более в Финляндии на самом высоком уровне заявили, что не Путину решать, вступать этим странам в НАТО или нет. Именно поэтому в Китае, чье руководство, конечно же, поддерживает и разделяет сам российский подход к чужому суверенитету, заявили, что хотели бы мирного разрешения кризиса. И я не сомневаюсь, что именно это Си Цзиньпин заявит Путину, когда последний прибудет к нему на ковер.

Уже не раз приходилось писать, что если у России остался один-единственный рычаг давления на украинский народ в виде угрозы войны и оккупации, то это уже свидетельствует о крупнейшем геополитическом поражении путинского режима в ХХI веке, сравнимом разве что с бесславным крахом Советского Союза в веке ХХ. Но попытка возрождения погибшей империи завершится ничем даже не из-за этого. А из-за того, что главный инструмент давления Путина на Украину и цивилизованный мир - это даже не война, не угроза уничтожить и оккупировать. Главный инструмент давления - это путинские понты.

Комментарии 27 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 03.02.2022
статья Статьи по теме
Фото: Минобороны Украины

Военная разводка

31.01.2022

Кремлевский шантаж провалился, Путин утирается и отползает? Или, наоборот, он всех переиграл? А может быть, кризис вокруг Украины искусственно создан американцами? Комментаторы подводят промежуточные итоги противостояния.

Виталий Портников

Фюрер просчитался

Виталий Портников, 27.01.2022

Байден его переиграл. Где вся эта российская пропаганда? По всему миру сравнивают Чехословакию 1938 года и Украину 2022-го, Путина - с Гитлером, скоро они вообще будут неразличимы в массовом сознании, а потом и в учебниках истории. Только вот Мюнхена не будет.

Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах