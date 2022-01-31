Военная разводка
Сообщение командования Западного военного округа об отводе войск и смещение акцентов в риторике российских официальных лиц, прежде всего Лаврова ("Войны не будет") и Патрушева ("Полная нелепость, нет никакой угрозы"), вселяют осторожный оптимизм: часть комментаторов и вовсе решила, что можно "выдохнуть". При этом российская сторона активно анонсирует будто бы готовящиеся против нее провокации, и никаких реальных данных об отводе войск пока нет.
Отставной генерал Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, оценивает вероятность российского вторжения в 80 процентов. И далеко не все эксперты уверены, что операция не начнется во время Олимпиады.
Комментаторы подводят промежуточные итоги осенне-зимнего этапа эскалации, который начался с наращивания российской группировки у границы, продолжился ультиматумом о "гарантиях безопасности" и завершился твердым ответом Запада.
Существует несколько основных трактовок этих событий:
1) Путин готовит покорение Украины, заведомо невыполнимый ультиматум - часть его плана.
2) Путин отказался от военной операции (или отложил ее на длительный срок), столкнувшись с жесткой военно-политической реакцией Запада.
3) Путин не планировал масштабного вторжения - это блеф и шантаж.
4) Путин блефовал, но сам себя загнал в ловушку и будет воевать, чтобы сохранить лицо.
5) Кризис вокруг Украины искусственно создан американцами, Путин повелся на провокацию.
6) Это взаимовыгодный российско-американский “договорняк”.
Две последних версии в русскоязычной оппозиционной среде вовсе не проходят по разряду маргинальной конспирологии - идея о том, что в данном случае "хвост виляет собакой", с энтузиазмом подхвачена российским либеральным мейнстримом.
Юрий Федоров, военный эксперт (Прага)
...Развязывая острейший кризис, чреватый ядерной войной, Кремль не удосужился продумать варианты поведения на случай, если его шантаж не удастся. Это - грубейшее пренебрежение основами стратегического планирования, объяснить которое можно только наивной уверенностью в том, что Запад слаб, а разнообразные Putin-verstehen'еры действительно влияют на его политику. Столкнувшись с реальностью, в России пытаются найти выход из тупика. Возможно, даже начинают понимать, что кризис вызван вовсе не соображениями безопасности, а наполеоновскими амбициями одного единственного человека - Владимира Путина.
https://www.facebook.com/yury.fedorov.1/posts/4862230497196990
Андрей Пионтковский, публицист
Историческая миссия завоевания полмира (собирайте манатки и убирайтесь!) и окончательного решения украинского вопроса (нет такого народа!) подменяется, судя по думским инициативам (о признании независимости "ДНР" и "ЛНР". - Ред.), гораздо более скромной повесткой - удержать кусочек выдуманной Новороссии, скукожившейся до огрызка ОРДЛО.
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2972912-echo/
В кремлевских СМИ развернулась массовая операция прикрытия на тему "Почему мы обосрались идти на войну с Украиной".
1) Мы и не собирались. 2) Только этого и ждут наши враги. 3) Мы уже достигли всех своих целей.
Игорь Эйдман, руководитель Немецко-российского правозащитного диалога
Путин решил, что, шантажируя американцев войной, сможет реализовать свою маниакальную идею о возвращении ко временам Ялты, новом переделе мира и частичном восстановлении советской (в качестве российской) сферы влияния. План этот прежде всего предполагал отказ американцев от поддержки независимости Украины.
С какого перепоя Путин надеялся, что Байден на это все согласится? Видимо, давно живущий в альтернативной реальности бункерный отшельник решил, что американцы сейчас слабы как никогда. Вероятно, в этом сыграла роль их спешная эвакуация из Афганистана и то, что с помощью предыдущего раунда шантажа Путин смог выцыганить у Байдена, еще недавно называвшего его убийцей, личную встречу.
В результате Кремль подвел войска к украинской границе, поставил Западу фантастический ультиматум и слил западным разведкам дезинформацию о скором полномасштабном наступлении на Украину. Однако реализовать эти угрозы Россия не готова, для нее это было бы катастрофой.
...Администрация Байдена вряд ли всерьез поверила в реальность этих угроз, однако ей понравилась роль миротворца, спасающего мир от готовящейся кремлевской военной агрессии. Американцы, видимо, решили, что им выгодно признать высокую вероятность большой войны. Если Путин не дай бог все-таки нападет, значит, они окажутся правы. А если нет, все решат, что именно жесткая политика Байдена спасла Украину и мир в Европе. Этот внешнеполитический успех перебьет скверное послевкусие от афганской эвакуации.
...Путин сам себя переиграл. В результате его безумного шантажа США и их союзники резко усилили военную помощь Украине. А он сам оказался в роли жалкого рэкетира-неудачника, которого грубо опустили.
Судя по последним заявлениям, Кремль утерся и теперь уверяет, что и не собирался воевать.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5004204756309130&id=100001589654713
Новая военная операция против Украины слишком проблематична в военно-техническом отношении и бессмысленна с точки зрения политических целей, отмечает эксперт по обороне Павел Лузин: "Что получит Россия? Какие-то активы, усиление себя, возможность жестче торговаться с НАТО? Нет, ничего. Нужен сухопутный коридор в Крым? Уже не нужен... Даже наши провластные эксперты и политики, если их почитать или послушать, считают, что Украина - почти несостоявшееся государство. А еще они исходит из того, что рано или поздно Украина руками самих украинцев вернется в зону влияния России. И зачем торопиться? Получить какую-то абстракцию, заплатив за нее колоссальную цену?"
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"Я думаю, что на самом деле все разумные. "Держите меня, а то я сейчас всех порву" - это театр... Очень разумно. Потому что оказалось, что мы по некоторым параметрам, я знаю, действительно наши военные предлагали разговаривать с американцами. Они (американцы. - Ред.) просто не отвечали по ракетам. Теперь под угрозой войны вынуждены ответить. Оказалось, что угроза войны разумна. С этой точки зрения.
Сергей Медведев, профессор Свободного университета
...Это один из символических театров России, никакой войны никто развязывать не собирался. Если что-то делают - делают как в Крыму в 2014 году. Приезжают вежливые люди, этим быстро дело кончается. А громыхать консервными банками, возить танки вдоль границ, летать на самолетах и при этом разбрызгивать слюни по всему миру - мне с самого начала было это понятно... Военной операции не будет, будет очередная какая-то гибридная муть, которая будет через ДНР и ЛНР проводиться. Украина нужна как еще одна зона нестабильности, еще одна зона террора.
Алексей Навальный, политзаключенный
Запад раз за разом попадает в элементарную ловушку Путина. Тот выдвигает какие-то безумные смехотворные требования вроде нынешних - о том, что он и Байден должны сесть в сигарной комнате и решить судьбу Европы, как будто на дворе 1944 год. А если США не согласятся, то он "что-то устроит".
США, вместо того чтобы игнорировать этот бред, принимают путинскую повестку и бегут организовывать какие-то встречи. Прямо как перепуганный школьник, которого забуллил старшеклассник. И говорят: "Если ты что-то устроишь, то мы введем жесткие санкции".
Ровно этого Путину и надо. Ведь обратное предполагает: есть не нападешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут. Комбинация завершена: Путин может не опасаться уже почти принятых санкций против его друзей. Администрация Байдена сначала уговорила Конгресс отложить их, а теперь и вовсе отменит - обещали же Путину морковку. Какие теперь санкции.
Политолог Фиона Хилл, бывшая помощница президента Трампа, пишет, что Путин выигрывает без единого выстрела, манипулируя администрацией Байдена.
Историк Тимоти Снайдер признает определенный успех путинской манипуляции: ему удалось искусственно "создать новую шоковую реальность" для Запада, хотя агрессия против Украины началась 8 лет назад. Путин, по словам Снайдера, "жмет на кнопки", задает повестку, манипулирует страхами и делает Запад как бы заранее виноватым в предстоящем нападении на Украину.
Французский политолог Брюно Тертрэ тоже считает, что путинская игра отчасти удалась: "Его дипломатия, основанная на принуждении, ставит Россию в центр мировых проблем, в том числе в США. И соблазн переписать правила европейской безопасности, которые, кстати, были написаны совместно с Москвой в 1975 и 1990 годах, существует у части политической и интеллектуальной элиты Запада".
Саймон Тисдалл, британский журналист
Путин действительно заставил США сфокусироваться на беспокоящих Россию вопросах безопасности, включая развертывание ракет и учения НАТО. Пока что он будет продолжать военное и дипломатическое давление, чтобы посмотреть, какие уступки и послабления он сможет получить.
Но Вашингтон не согласится закрыть для Украины путь в НАТО или пойти на пересмотр европейских структур безопасности, сложившихся после холодной войны, и Путин, безусловно, знает об этом. Между тем его агрессивная тактика сплотила раздробленные западные демократии и усилила оппозицию его режиму.
...Подобно ночному вору, высматривающему, что можно ухватить, российский лидер делает себя и свою страну изгоем на мировой арене. Война или не война, реальная или мнимая, это похоже на поражение.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/30/ukraine-putin-russia-phoney-war-surreal-theatre
Григорий Юдин, социолог
Итак, за месяц Путину удалось:
- консолидировать против России мощный военный блок, а также смежные с ним страны;
- добиться того, чтобы все они заговорили одним языком, несмотря на внутренние разногласия;
- добиться, чтобы в этом блоке инициативу захватили те, кто считает, что против России надо действовать жёстко и на опережение;
- сформировать уверенность, что энергоимпорт из России является фундаментальной угрозой безопасности, и спровоцировать выработку мер отказа от него;
- существенно ослабить позиции сторонников активного торгового обмена с Россией.
Всё это промежуточный итог, и он вполне может в ближайшее время измениться. Однако даже если представить себе, что армия прямо сейчас отправляется в казармы, все эти результаты уже никуда не денутся, они не отменятся и никто ничего не забудет. Даже если вдруг этого кто-то очень захочет. И даже если Путин вдруг куда-то испарится из России.
https://www.facebook.com/greg.yudin.7/posts/4716532841799594
Александр Морозов, философ, политобозреватель
...Санкции за нарушение прав человека во внутренней политике (в частности, за попытку убийства оппозиционера) всегда менее масштабны, чем санкции и действия в отношении страны-агрессора, т.е. страны, которая угрожает глобальной стабильности в международных отношениях. Именно поэтому мы стали в последние два месяца свидетелями обсуждения такие мер и санкций в отношении Кремля на уровне правительств, о которых раньше писали только "сумасшедшие эксперты и политические экстремисты" (отключение от свифта, обрушение четыре российских госбанков, запрет на ввоз не только продукции двойного назначения, но и вообще всей дигитальной продукции), мы видим военные меры по укреплению "восточного фланга НАТО", которых не было вообще весь постсоветский период, мы видим полемику в Германии, которую раньше невозможно было себе представить, не говоря уже о том, что никогда не было такого внимания к положению Украины и такой поддержки в вопросах ее защиты.
...Перспектива "адских санкций" (экономические) и "санкций Навального" (персональные санкции против русского списка Форбс, связанного с обслуживанием глобальных интересов Кремля) в результате этого политического кризиса разрослась сильно. А главное, начались и действия выше уровня санкций (поскольку санкционная политика слишком слаба сама по себе). Мало того что Путин получит в 2022 году новые санкции разного рода, он получает "то, с чем борется", - активизацию НАТО на востоке, активизацию глобального западного демократического альянса, он теряет возможность дальнейшей игры вокруг минских соглашений, он получает военное сотрудничество Украины с НАТО в два раза сильнее, чем до кризиса.
Первым эту версию высказал известный военный репортер, сотрудник русской службы Би-Би-Си Илья Барабанов.
Илья Барабанов, журналист
Когда в конце октября уважаемые американские СМИ на одном-двух источниках в разведсообществе и даже без привлечения своих корреспондентов в Москве начали массово писать о грядущей агрессии России против Украины, никаких особых движений у границы не фиксировали ни в Киеве, ни эксперты-расследователи, ни журналисты, следящие за регионом последние семь лет.
В Кремле, удивившись от обвинений в том, о чем они на тот момент даже не думали, сделали единственно возможный в их логике вывод: если мы ничего такого не планировали, значит, это они там планируют ударить по "свободным республикам Донбасса", так что надо и правда стягивать туда войска, и к концу ноября эшелоны поехали уже в действительности.
Еще месяц все вяло переругивались, публикации Блумберга на сомнительных источниках о рекордном призыве резервистов, которого не было и в помине, продолжались, переговоры Путина и Байдена ни к чему не привели, но изначально выдуманная проблема постепенно становилась реальной, в Кремле убеждались во мнении, что раз мы ничего не планировали, значит, что-то готовят против нас.
К концу декабря российские власти решили, что надо из кризиса что-то извлекать, и захотели сыграть в этот покер на максималках: не имея никаких козырей, сделать вид, что у тебя припрятан флэш рояль, и выкатили свой ультиматум о безопасности, вписав в него вообще все хотелки с расчетом, что если удастся выиграть даже что-то по минимуму, из ситуации все равно можно будет выйти без потерь: в конце концов не они эту кашу заваривали.
https://www.facebook.com/ilya.barabanov/posts/4945709555450312
Хотя серьезные западные эксперты убеждены, что администрации Байдена меньше всего нужен новый украинский кризис в условиях противостояния с Китаем, версию Барабанова радостно поддержали социолог Константин Гаазе и журналист "Медузы" Андрей Перцев в своем подкасте с красноречивым заголовком "Как Россия чуть не вляпалась в войну с Украиной и НАТО". По словам Гаазе, Байден решил устроить "маленькую победоносную недовойну" в связи с падением своего рейтинга, а российское руководство (прежде всего в лице Сергея Лаврова и первого замглавы кремлевской администрации Алексея Громова) повелось на провокацию, поскольку не хотело допустить на свою территорию инспекторов ОБСЕ.
Константин Гаазе, социолог, журналист
Да, возможно, рост ставок и игра вокруг Украины, которую начали американцы, должна была быть некоторым способом поправить внешнеполитическую карму администрации Байдена, которая сильно пострадала после бегства из Афганистана... Логика была такая, что после этого надо как-то отмыться и переходить к внутриполитическим вопросам, а главная внутриполитическая инициатива президента Байдена - это огромный "инфраструктурный" пакет. Вот сейчас мы быстренько Россию поставим на колени и перейдем к внутренней политике... Но рубежи Украины стали темой номер один в американской внутриполитической повестке.
С этой версией солидаризировалась и политолог Екатерина Шульман: ей "основная логическая цепочка рассуждений" Гаазе представляется "и цельной, и добросовестно выстроенной".
В чем сходятся практически все комментаторы, так это в том, что ни о какой деэскалации говорить не приходится. Противостояние Путина с Западом продолжится в тех или иных "гибридных" формах, включая газовый шантаж и попытки дестабилизации. Угроза прямого вторжения в любом случае остается одним из путинских инструментов.