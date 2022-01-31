Сообщение командования Западного военного округа об отводе войск и смещение акцентов в риторике российских официальных лиц, прежде всего Лаврова ("Войны не будет") и Патрушева ("Полная нелепость, нет никакой угрозы"), вселяют осторожный оптимизм: часть комментаторов и вовсе решила, что можно "выдохнуть". При этом российская сторона активно анонсирует будто бы готовящиеся против нее провокации, и никаких реальных данных об отводе войск пока нет.



Отставной генерал Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, оценивает вероятность российского вторжения в 80 процентов. И далеко не все эксперты уверены, что операция не начнется во время Олимпиады.



Комментаторы подводят промежуточные итоги осенне-зимнего этапа эскалации, который начался с наращивания российской группировки у границы, продолжился ультиматумом о "гарантиях безопасности" и завершился твердым ответом Запада.



Существует несколько основных трактовок этих событий:

1) Путин готовит покорение Украины, заведомо невыполнимый ультиматум - часть его плана.



2) Путин отказался от военной операции (или отложил ее на длительный срок), столкнувшись с жесткой военно-политической реакцией Запада.



3) Путин не планировал масштабного вторжения - это блеф и шантаж.



4) Путин блефовал, но сам себя загнал в ловушку и будет воевать, чтобы сохранить лицо.



5) Кризис вокруг Украины искусственно создан американцами, Путин повелся на провокацию.



6) Это взаимовыгодный российско-американский “договорняк”.



Две последних версии в русскоязычной оппозиционной среде вовсе не проходят по разряду маргинальной конспирологии - идея о том, что в данном случае "хвост виляет собакой", с энтузиазмом подхвачена российским либеральным мейнстримом.